Побили за ориентацию: задержаны нападавшие на участников ЛГБТ-парада в Одессе (видео)

Фото: ЛГБТ-прайд в Одессе (Думская.net)

Нападение было совершено еще до начала марша

В Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых людей спортивного телосложения за нападение на участников марша. Об этом сообщил советник главы ГУ НПУ в Одесской области Руслан Форостяк на телевизионном канале "112 Украина".

"До начала этого марша имели место стычки провокационного характера, в результате которых два человека были задержаны", — рассказал он.

По его словам, обвиняемые в хулиганстве мужчины были доставлены в Приморский отдел полиции города. Сотрудники правоохранительных органов ведут работы по установлению личности нападавших и обстоятельств происшествия.

Сообщается также, что за безопасность участников ЛГБТ-парада в Одессе отвечают около 500 сотрудников полиции.

Видео: (YouTube.com/Поліція Одещини)

Следует напомнить, что в Ереване несколько представителей ЛГБТ-сообщества пытались при помощи штурма полицейского участка забрать одного задержанного.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве неизвестные избили двух парней из-за того, что они пили вино, а не пиво, потому что "пиво — это мужской напиток".

Напомним, что ранее в Конотопе вандалы разрисовали стены помещения, перепутав равенство за права женщин с ЛГБТ.

Видео: (video.rbc.ua)