Побили за орієнтацію: затримані нападники на учасників ЛГБТ-параду в Одесі (відео)

Фото: ЛГБТ-прайд в Одесі (Думская.net)

Напад було скоєно ще до початку маршу

В Одесі співробітники правоохоронних органів затримали двох молодих людей спортивної статури за напад на учасників маршу. Про це повідомив радник глави ГУ НПУ в Одеській області Руслан Форостяк на телевізійному каналі "112".

"До початку цього маршу мали місце сутички провокаційного характеру, в результаті яких дві людини були затримані", — розповів він.

За його словами, обвинувачені в хуліганстві чоловіки були доставлені в Приморський відділ поліції міста. Співробітники правоохоронних органів ведуть роботи щодо встановлення особи нападників і обставин події.

Повідомляється також, що за безпеку учасників ЛГБТ-параду в Одесі відповідають близько 500 співробітників поліції.

Відео: (YouTube.com/Поліція Одещини)

Слід нагадати, що в Єревані кілька представників ЛГБТ-спільноти намагалися за допомогою штурму поліцейської дільниці забрати одного затриманого.

Раніше ми розповідали, що в Києві невідомі побили двох хлопців через те, що вони пили вино, а не пиво, тому що "пиво — це чоловічий напій".

Нагадаємо, що раніше в Конотопі вандали розмалювали стіни приміщення, переплутавши рівність за права жінок з ЛГБТ.

Відео: (video.rbc.ua)