Побили за орієнтацію: затримані нападники на учасників ЛГБТ-параду в Одесі (відео)

Напад було скоєно ще до початку маршу
В Одесі співробітники правоохоронних органів затримали двох молодих людей спортивної статури за напад на учасників маршу. Про це повідомив радник глави ГУ НПУ в Одеській області Руслан Форостяк на телевізійному каналі "112".
"До початку цього маршу мали місце сутички провокаційного характеру, в результаті яких дві людини були затримані", — розповів він.
За його словами, обвинувачені в хуліганстві чоловіки були доставлені в Приморський відділ поліції міста. Співробітники правоохоронних органів ведуть роботи щодо встановлення особи нападників і обставин події.
Повідомляється також, що за безпеку учасників ЛГБТ-параду в Одесі відповідають близько 500 співробітників поліції.
Відео: (YouTube.com/Поліція Одещини)
Слід нагадати, що в Єревані кілька представників ЛГБТ-спільноти намагалися за допомогою штурму поліцейської дільниці забрати одного затриманого.
Раніше ми розповідали, що в Києві невідомі побили двох хлопців через те, що вони пили вино, а не пиво, тому що "пиво — це чоловічий напій".
Нагадаємо, що раніше в Конотопі вандали розмалювали стіни приміщення, переплутавши рівність за права жінок з ЛГБТ.
Відео: (video.rbc.ua)