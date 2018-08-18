"Марш равенства" в Одессе: для создания порядка привлекли 800 правоохранителей (видео)

Охрана безопасности граждан проводилась по скандинавской системе
В Украине прошел очередной "Марш равенства", на этот раз в Одессе. Перед началом которого, на участников напали. На охрану процессии было задействовано 800 сотрудников правоохранительных органов, в том числе и бойцы батальона полиции особого назначения. Об этом сообщает Полиция Одесской области на своей странице Facebook.
Скриншот публикации (facebook.com/gunp.odessa)
в Одесі поліція забезпечила безпеку учасників «Маршу рівності» ... На забезпечення публічного порядку та безпеки учасників акції було задіяно понад 800 правоохоронців, у тому числі бійці батальйону поліції особливого призначення, нацгвардійці, патрульна поліція та відділи і відділення поліції міста Одеси. «Охорона публічної безпеки громадян і порядку проводилася за скандинавською системою, яка вже неодноразово показала себе максимально дієвою. Колону учасників заходу супроводжували в основному підрозділи превентивної комунікації, так звана поліції діалогу. У випадку радикальних дій по відношенню до учасників заходу резерви нацгвардійців та спецпризначенців готові були вступити до охорони вказаних осіб. Завдяки злагодженим діям поліції потреби у цьому не виникло: грубих порушень правопорядку не було», - зазначив начальник УПД ГУНП в Одеській області Іван Іщенко. Фото за посиланням https://fex.net/481247258213 Посилання на відео на "YouTube" https://www.youtube.com/watch?v=TcMmJF-CNG0Опубліковано Поліція Одеської області Субота, 18 серпня 2018 р.
Видео: 800 правоохранителей охраняли одесский "Марш равенства" (facebook.com/gunp.odessa)
Иван Ищенко, начальник Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции (УПД ГУНП) в Одесской области, прокомментировал данное мероприятие и заявил:
"Охрана публичной безопасности граждан и порядка проводилась по скандинавской системе, которая уже не раз показала себя максимально эффективной. Колону участников мероприятия сопровождали в основном сотрудники превентивной коммуникации, так называемая "полиция диалога". В случае радикальных действий по отношению к участникам мероприятия резервы нацгвардейцев и спецназначений готовы были приступить к охране указанных особ".
Фото: "Марш равенства" в Одессе (ukrinform.ua/Ляшонок Нина)
По его словам, благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов марш "равенства" прошел спокойно и без серьезных нарушений со стороны толпы.
Видео: Задержаны двое мужчин за хулиганские действия в центре города (youtube.com/Полиция Одесской области)
Напомним, на КиевПрайд принесли неприличную скульптуру Путина. Также, ранее начальник ГУ НП подвел итоги проведения "Марша равенства" в столице.
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Видео: (video.rbc.ua)