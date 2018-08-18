"Марш равенства" в Одессе: для создания порядка привлекли 800 правоохранителей (видео)

в Одесі поліція забезпечила безпеку учасників «Маршу рівності» ... На забезпечення публічного порядку та безпеки учасників акції було задіяно понад 800 правоохоронців, у тому числі бійці батальйону поліції особливого призначення, нацгвардійці, патрульна поліція та відділи і відділення поліції міста Одеси. «Охорона публічної безпеки громадян і порядку проводилася за скандинавською системою, яка вже неодноразово показала себе максимально дієвою. Колону учасників заходу супроводжували в основному підрозділи превентивної комунікації, так звана поліції діалогу. У випадку радикальних дій по відношенню до учасників заходу резерви нацгвардійців та спецпризначенців готові були вступити до охорони вказаних осіб. Завдяки злагодженим діям поліції потреби у цьому не виникло: грубих порушень правопорядку не було», - зазначив начальник УПД ГУНП в Одеській області Іван Іщенко. Фото за посиланням https://fex.net/481247258213 Посилання на відео на "YouTube" https://www.youtube.com/watch?v=TcMmJF-CNG0