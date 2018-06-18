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Марш равенства 2018: на КиевПрайд принесли Путина (видео)

STYLERКурьезы        18.06.2018 - 09:49
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

В столице появилась нецензурная скульптура президента РФ

В Киеве на Марш равенства, который состоялся в центре столицы в воскресенье, 18 июня, принесли нецензурную скульптуру Владимира Путина. Видео с памятником опубликовано на странице "Всемирно-Броварского телевидения" в соцсети Facebook.

"В. Путин на гей-параде в Киеве", - отметили в публикации.

Активисты "Братства" пытались провезти на КиевПрайд монумент, на котором показаны человек с георгиевскими лентами со спущенными брюками – президент РФ, и афроамериканец.

Фото: Скульптура (facebook.com/korchynskyi)

Монумент пытались провезти через границу полиции вдоль бульвара Т. Шевченко. Активисты планировали поставить скульптуру на месте памятника Ленину.

"Мы выступаем за экспорт всех этих прайдов в Москве", - заявили активисты.

Стоит отметить, что правоохранители не пропустили людей с монументом через пропускной пункт.

Видео: КиевПрайд (facebook.com/vbtsvit)

Скриншот поста (facebook.com/korchynskyi)

Кстати, в Киеве полиция отпустила всех задержанных на Марше равенства.

Как прошел ЛГБТ-прайд в Киеве (видео: STYLER.rbc.ua)

"Наша традиция – это свобода": как в Киеве прошел Марш равенства (фоторепортаж) "Мы не позволим этого": активисты сожгли флаг ЛГБТ-сообщества возле управления полиции
Теги: Владимир Путин, Марш равенства, КиевПрайд
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