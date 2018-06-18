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Марш рівності 2018: на КиївПрайд принесли Путіна (відео)

STYLERКурйози        18.06.2018 - 09:49
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

У столиці з'явилася нецензурна скульптура президента РФ

У Києві на Марш рівності, який відбувся у центрі столиці в неділю, 18 червня, принесли нецензурну скульптуру Володимира Путіна. Відео з пам'ятником опубліковано на сторінці "Всесвітньо-Броварського телебачення" в соцмережі Facebook.

"В. Путін на гей-параді в Києві", - зазначили в публікації.

Активісти "Братства" намагалися провезти на КиївПрайд монумент, на якому показані особа з георгіївськими стрічками зі спущеними штанами – президент РФ, і афроамериканець.

Фото: Скульптура (facebook.com/korchynskyi)

Монумент намагалися провезти через кордон поліції вздовж бульвару Т. Шевченка. Активісти планували поставити скульптуру на місці пам'ятника Леніну.

"Ми виступаємо за експорт всіх цих прайдів в Москву", - заявили активісти.

Варто відзначити, що правоохоронці не пропустили людей з монументом через пропускний пункт.

Відео: Київпрайд (facebook.com/vbtsvit)

Скріншот поста (facebook.com/korchynskyi)

До речі, у Києві поліція відпустила всіх затриманих на Марші рівності.

Як пройшов ЛГБТ-прайд в Києві (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Владимир Путин, Марш равенства, КиевПрайд
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