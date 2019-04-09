Маршрутник перевозив пасажирів без прав: що світить горе-водієві

Водій маршрутки перевозив пасажирів у Кривому Розі Дніпропетровської області без документів. Водійське посвідчення у водія відібрали влітку 2018-го через несплату аліментів. Тепер маршрутнику загрожує штраф, передає місцеве видання 34.ua.

Порушника за кермом мікроавтобуса Mercedes-Benz 8 квітня зупинили патрульні в Металургійному районі. Вони звернули увагу на те, що в маршрутці №240 пасажири їхали стоячи.

Правоохоронці при перевірці документів з'ясували, що у шофера немає водійських прав.

На чоловіка склали адміністративний протокол, тепер він повинен буде заплатити штраф.

У Кривому Розі водій маршрутки їздив без прав (фото: 34.ua)

Нагадаємо, що в Україні значно ускладняться правила видачі водійських прав і навчання в автошколах. Нововведення запроваджуватимуть поступово, і вони запрацюють лише через півроку. Стане обов'язковою відеофіксація іспиту, ведення журналу, складання всіх іспитів в одному сервісному центрі, а також отримання прав за прописку та інші нововведення.

Між тим, нещодавно в Україні узаконили електронні страхові поліси. Тепер водіям не можна возити з собою паперові поліси.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Львові водій маршрутки №17 вигнав з транспорту дівчинку-підлітка з багатодітної сім'ї за те, що вона не заплатила за проїзд.

Також ми писали про те, що в березні у Києві біля станції метро "Дорогожичі" маршрутка № 155 збила трьох перехожих, яких екстрено госпіталізували. Очевидці події побили горе-водія.