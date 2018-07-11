У Мексиці під час перестрілки загинула 27-річна українка

Фото: РБК-Україна

Дівчина святкувала у Мехіко річницю весілля

У столиці Мексики Мехіко під час перестрілки між бандитськими угрупуваннями випадково була застрелена туристка зі США, українка Тетяна Мирутенко. Про це передає abc13.com.

В Мексику 27-річна українка приїхала разом з чоловіком-американцем і друзями, щоб відсвяткувати першу річницю свого весілля.

Місцева влада заявила, що Мирутенко був з чоловіком і двома іншими друзями в ресторані в районі Ломас де Чапультепек.

Група туристів якраз виходила з ресторану, коли на вулиці міста почалася стрілянина. Бандити стріляли з охорони ресторану, а вбили молоду українку.

Як повідомляють "Факти", в ефірі радіостанції ABC 7 News батьки українки розповіли, що в 2013 році їх дочка закінчила університет в Клемсоні (штат Південна Кароліна). Дівчина працювала в фармацептичній компанії.

Фото: Наталія Мирутенко (fakty.ua)

Мірутенко Наталія, мати Тані, зізналася, що хотіла відрадити доньку від поїздки в Мексику, але та відмовилася.

"Як будь-яка мати, я дуже переживала. В новинах постійно передають про якісь перестрілках, вбивствах в Мексиці. Я попереджала дочку, а вона тільки сміялася. "Ти завжди так кажеш, мамо!" — сказала вона незадовго до від'їзду. А ввечері 6 липня ми з нею розмовляли по телефону. І Таня сказала: "Бачиш, мамо, все в порядку. Мехіко — прекрасне місто! Мені дуже подобається. І тут безпечно. Можу дати тобі гарантію 200 відсотків!" Господи, я б життя своє віддала, якби доньку можна було повернути додому або відмовити тоді від поїздки!" — сказала мати загиблої Наталія Мирутенко.

Фото: Наталія Мирутнко (instagram.com/j_k_hoovs)

"Рік тому ми обирали квіти на весілля доньки. Сьогодні ми йдемо за квітами на її похорон", - заявив батько Тетяни Василь Мирутенко.

"Мені не вистачає не тільки моєї сестри, але і моєї найкращої подруги. Я не знаю, як я буду жити без неї... Ho я буду намагатися стати такою ж прекрасною, як вона, щоб вшанувати її пам'ять", - розповіла CNN сестра Тетяни.

"Тетяна була яскравою і пристрасною висхідною зіркою в нашій команді Nektar Investor Relations. Вона завжди була готова допомогти в будь-якому проекті і у неї було дуже серйозне ставлення до роботи. Багато в Nektar і за її межами оцінили ee позитивну енергетику, проникливість і помітний ентузіазм до життя", - повідомила Дженніфер Раддок, прес-секретар фірми, де працювала загибла.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті в одному з ресторанів стався конфлікт зі стріляниною, є постраждалий.

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