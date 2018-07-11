Фото: РБК-Украина

Девушка праздновала в Мехико годовщину свадьбы

В столице Мексики Мехико во время перестрелки между бандитскими групировками случайно была застрелена туристка из США, украинка Татьяна Мирутенко. Об этом передает abc13.com.

В Мексику 27-летняя украинка приехала вместе с мужем-американцем и друзями, чтобы отпраздновать первую годовщину своей свадьбы.

Местные власти заявили, что Мирутенко был с мужем и двумя другими друзьями в ресторане в районе Ломас-де-Чапультепек.

Группа туристов как раз выходила из ресторана, когда на улице города началась стрельба. Бандиты стреляли по охране ресторана, а убили молодую украинку.

Как сообщают "Факты", в эфире радиостанции ABC 7 News родители украинки рассказали, что в 2013 году их дочь окончила университет в Клемсоне (штат Южная Каролина). Девушка работала в фармацептической компании.

Фото: Наталия Мирутенко (fakty.ua)

Наталия Мирутенко, мать Тани, призналась, что хотела отговорить дочь от поездки в Мексику, но та отказалась.

"Как любая мать, я очень переживала. В новостях постоянно передают о каких-то перестрелках, убийствах в Мексике. Я предупреждала дочь, а она только смеялась. "Ты всегда так говоришь, мама!" — сказала она незадолго до отъезда. А вечером 6 июля мы с ней разговаривали по телефону. И Танечка сказала: "Видишь, мама, все в порядке. Мехико — прекрасный город! Мне очень нравится. И здесь безопасно. Могу дать тебе гарантию 200 процентов!" Господи, я бы жизнь свою отдала, если бы дочку можно было вернуть домой или отговорить тогда от поездки!" — сказала мать погибшей Наталия Мирутенко.

Фото: Наталия Мирутнко (instagram.com/j_k_hoovs)

"Год назад мы выбирали цветы на свадьбу дочки. Сегодня мы идем за цветами на ее похороны", - заявил отец Татьяны Василий Мирутенко.

"Mнe нe xвaтaeт нe тoлькo мoeй cecтpы, нo и мoeй лучшeй пoдpуги. Я нe знaю, кaк я буду жить бeз нee… Ho я буду cтapaтьcя cтaть тaкoй жe пpeкpacнoй, кaк oнa, чтoбы пoчтить ee пaмять", - paccкaзaлa CNN cecтpa Taтьяны.

"Taтьянa былa яpкoй и cтpacтнoй вocxoдящeй звeздoй в нaшeй кoмaндe Nektar Investor Relations. Oнa вceгдa былa гoтoвa пoмoчь в любoм пpoeктe и у нee былo oчeнь cepьeзнoe oтнoшeниe к paбoтe. Mнoгиe в Nektar и зa ee пpeдeлaми oцeнили ee пoзитивную энepгeтику, пpoницaтeльнocть и зaмeтный энтузиaзм к жизни", - cooбщилa Джeннифep Paддoк, пpecc-ceкpeтapь фиpмы, где работала погибшая.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье в одном из ресторанов произошел конфликт со стрельбой, есть пострадавший.

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