Сульфати, фосфати, нітрати і не тільки: у Києві озера отруюють городян

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Через будівництво багатоповерхівок в столичних озерах перевищена концентрація хімікатів

У зв'язку з будівництвом багатоповерхівок всупереч гідротехнічним нормам, в озерах столиці перевищена концентрація хімікатів. Про це пише видання "Знай.uа".

Так, мешканці Голосіївського району вже майже рік намагаються донести до столичної влади про жахливий стан місцевих озер, що склалися навколо каскаду з трьох озер в межах вулиць Маршала Конєва та Академіка Заболотного. Синтетична плівка в поєднанні з маслянистими показниками залишають бажати кращого для екології озер. Катастрофічність ситуації показали результати проведених на прохання киян лабораторних аналізів.

Забруднення озер (фото: znaj.ua)

На засідання Київської міської ради з питань екологічної політики прийшло чимало місцевих жителів, щоб звернути увагу влади на існуючу проблему.

"Озера значно міліють, їх стан погіршується. У такому разі Київ може втратити відразу кілька водойм", - зазначають активісти, які ще з лютого намагаються достукатися до міської влади.

Однак результатів поки що не спостерігається.

Виною всьому – житлові комплекси, які були зведені прямо в природній зоні.

"Забудовнику наплювати на все, головне - в привабливому місці назбирати багатоповерхівки, щоб заробити якомога більше грошей на продажу квартир", - обурено заявила мешканка Голосіївського району.

За розповідями мешканців житлового масиву "Теремки 2", незважаючи на встановлені таблички, що забороняють купатися, влітку на озерах відпочивають сотні людей.

Забруднення озер (фото: znaj.ua)

На початку вересня племінник жительки "Теремків 2" і його друзі, які хотіли зняти на відео челендж останнього в цьому році купання, поплавали в одному з озер. Наступним днем їх вже оглядав лікар, оскільки на шкірі з'явилася червона висипка. На щастя, обійшлося звичайної алергічною реакцією.

При проведенні відповідних лабораторних досліджень практично за всіма показниками вода в озерах перевищує норми вмісту шкідливих речовин. Почасти це концентрація сульфатів, фосфатів, нітратів, а головне - нафтопродуктів.

Забруднення озер (фото: znaj.ua)

За результатами обговорень в ході засідання комісії було прийнято рішення створити робочу групу для детального дослідження ситуації і подальшого вжиття заходів щодо збереження озер.

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