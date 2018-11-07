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Сульфаты, фосфаты, нитраты и не только: в Киеве озера отравляют горожан

STYLERЖизнь    07.11.2018 - 07:31
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Из-за строительства многоэтажек в столичных озерах превышена концентрация химикатов

В связи со строительством многоэтажек вопреки гидротехническим нормам, в озерах столицы превышена концентрация химикатов. Об этом пишет издание "Знай.ua".

Так, жители Голосеевского района уже почти год пытаются донести до столичной власти об ужасном состоянии местных озер, сложившихся вокруг каскада из трех озер в пределах улиц Маршала Конева и Академика Заболотного. Синтетическая пленка в сочетании с маслянистыми показателями оставляют желать лучшего для экологии озер. Катастрофичность ситуации показали результаты проведенных по просьбе киевлян лабораторных анализов.

Сульфаты, фосфаты, нитраты и не только: в Киеве озера отравляют горожан

Загрязнение озер (фото: znaj.ua)

На заседание Киевского городского совета по вопросам экологической политики пришло немало местных жителей, чтобы обратить внимание властей на существующую проблему.

"Озера значительно мелеют, их состояние ухудшается. В таком случае Киев может потерять сразу несколько водоемов", - отмечают активисты, которые еще с февраля пытаются достучаться до городских властей.

Однако результатов пока не наблюдается.

Виной всему – жилые комплексы, которые были возведены прямо в природной зоне.

"Застройщику наплевать на все, главное - в привлекательном месте наклепать многоэтажки, чтобы заработать как можно больше денег на продаже квартир", - возмущенно заявила жительница Голосеевского района.

По рассказам жителей жилмассива "Теремки 2", несмотря на установленные таблички, запрещающие купаться, летом на озерах отдыхают сотни людей.

Сульфаты, фосфаты, нитраты и не только: в Киеве озера отравляют горожан

Загрязнение озер (фото: znaj.ua)

В начале сентября племянник жительницы "Теремков 2" и его друзья, которые хотели снять на видео-челлендж последнего в этом году купания, поплавали в одном из озер. Следующим днем их уже осматривал врач, поскольку на коже появилась красная сыпь. К счастью, обошлось обычной аллергической реакцией.

При проведении соответствующих лабораторных исследований практически по всем показателям вода в озерах превышает нормы содержания вредных веществ. Отчасти это концентрация сульфатов, фосфатов, нитратов, а главное - нефтепродуктов.

Сульфаты, фосфаты, нитраты и не только: в Киеве озера отравляют горожан

Загрязнение озер (фото: znaj.ua)

По результатам обсуждений в ходе заседания комиссии было принято решение создать рабочую группу для детального исследования ситуации и дальнейшего принятия мер по сохранению озер.

Напомним, в Киеве построят завод по переработке листьев и древесины.

А еще украинские школьники помогут ученым считать пингвинов Антарктики.

Видео РБК-Украина

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