Без міксера і духовки: готуємо простий і соковитий ягідний пиріг

Пиріг без міксера і духовки вийде смачним, соковитим і ніжним. Його можна приготувати з будь-якими ягодами і фруктами - наприклад, з абрикосами.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Видаліть кісточки з абрикоса. Змастіть сковороду вершковим маслом. Викладіть абрикоси половинками.
Змішайте яйця, цукор, дрібку солі, ванільний цукор, рослинну олію. Натріть цедру лимона. Змішайте борошно з розпушувачем і додайте до рідких інгредієнтів.
Вилийте тісто на абрикоси.
Накрийте сковороду кришкою і випікайте пиріг на мінімальному вогні 20-25 хвилин. Якщо на кришці з'являється конденсат, то витирайте його паперовим рушником.
Через 20-25 хвилин переверніть пиріг. Випікайте ще 15-20 хвилин на мінімальному вогні. Перевіряйте готовність пирога дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити повністю сухою.
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