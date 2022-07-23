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Без миксера и духовки: готовим простой и сочный ягодный пирог

Пирог с абрикосами по рецепту на видео (коллаж РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Пирог без миксера и духовки получится вкусным, сочным и нежным. Его можно приготовить с любыми ягодами и фруктами - к примеру, с абрикосами.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты на диаметр сковороды 24 см:

  • Яйца - 2 шт.
  • Молоко - 150 г
  • Растительное масло - 50 г
  • Сахар - 100 г
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Соль - щепотка
  • Мука - 220 г
  • Разрыхлитель - 1 ч. л. с горкой (6 г)
  • Цедра лимона
  • Абрикосы - 200-300 г
  • Сливочное масло - маленький кусочек

Пошаговое приготовление

Удалите косточки из абрикоса. Смажьте сковороду сливочным маслом. Выложите абрикосы половинками.

Смешайте яйца, сахар, щепотку соли, ванильный сахар, растительное масло. Натрите цедру лимона. Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к жидким ингредиентам.

Вылейте тесто на абрикосы.

Накройте сковороду крышкой и выпекайте пирог на минимальном огне 20-25 минут. Если на крышке появляется конденсат, то вытирайте его бумажным полотенцем.

Через 20-25 минут переверните пирог. Выпекайте еще 15-20 минут на минимальном огне. Проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой. Она должна выходить полностью сухой.

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