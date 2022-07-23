Без миксера и духовки: готовим простой и сочный ягодный пирог

Ингредиенты на диаметр сковороды 24 см:

Яйца - 2 шт.

Молоко - 150 г

Растительное масло - 50 г

Сахар - 100 г

Ванильный сахар - 10 г

Соль - щепотка

Мука - 220 г

Разрыхлитель - 1 ч. л. с горкой (6 г)

Цедра лимона

Абрикосы - 200-300 г

Сливочное масло - маленький кусочек

Пошаговое приготовление

Удалите косточки из абрикоса. Смажьте сковороду сливочным маслом. Выложите абрикосы половинками.

Смешайте яйца, сахар, щепотку соли, ванильный сахар, растительное масло. Натрите цедру лимона. Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к жидким ингредиентам.

Вылейте тесто на абрикосы.

Накройте сковороду крышкой и выпекайте пирог на минимальном огне 20-25 минут. Если на крышке появляется конденсат, то вытирайте его бумажным полотенцем.

Через 20-25 минут переверните пирог. Выпекайте еще 15-20 минут на минимальном огне. Проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой. Она должна выходить полностью сухой.