Без миксера и духовки: готовим простой и сочный ягодный пирог

Пирог без миксера и духовки получится вкусным, сочным и нежным. Его можно приготовить с любыми ягодами и фруктами - к примеру, с абрикосами.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Удалите косточки из абрикоса. Смажьте сковороду сливочным маслом. Выложите абрикосы половинками.
Смешайте яйца, сахар, щепотку соли, ванильный сахар, растительное масло. Натрите цедру лимона. Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к жидким ингредиентам.
Вылейте тесто на абрикосы.
Накройте сковороду крышкой и выпекайте пирог на минимальном огне 20-25 минут. Если на крышке появляется конденсат, то вытирайте его бумажным полотенцем.
Через 20-25 минут переверните пирог. Выпекайте еще 15-20 минут на минимальном огне. Проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой. Она должна выходить полностью сухой.
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