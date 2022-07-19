Пирог из кабачков вместо котлет: смешайте все и в духовку!

Кабачки - универсальный овощ, который придется по вкусу всем домашним. Предлагаем вам приготовить кабачковый пирог в духовке - это максимально просто и быстро.

Ингредиенты:

Кабачки - 3 шт. (750 г)

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт. + 1/3 ч.л. сахара

Укроп - небольшой пучок

Фарш - 500 г (можно добавить любой)

Яйца - 2 шт.

Сушеный чеснок - 1 ч. л.

Черный молотый перец и соль - по вкусу

Сыр - 50-60 г

Скриншот: Таким будет наш пирог

Пошаговое приготовление

Натрите кабачки на крупной терке, добавьте соль, перемешайте. Оставьте на 5-10 минут, чтобы кабачки пустили сок.

Натрите морковь на крупной терке. Нарежьте луковицу на мелкие кубики, обжарьте до мягкости. Добавьте немного сахара при обжаривании. Мелко нарежьте укроп.

Отожмите кабачки от жидкости. Сложите все ингредиенты в одну миску: кабачки, морковь, лук, укроп. Добавьте фарш и яйца, сушеный чеснок, черный молотый перец и соль по вкусу. Перемешайте.

Выложите в форму, смазанную растительным маслом. Выпекайте 40-45 минут при температуре 180 градусов. Натрите сыр на терке.

Через 30 минут достаньте запеканку и посыпьте сыром. Запекайте еще 10 минут.