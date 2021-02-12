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Світ в ув'язненні: київські музиканти випустили антидот самотності і смутку

Автор: Styler

Київська рок-гурт We The Censors презентував нещодавно свій новий міні-альбом "Two is Enough".

Нове творіння столичного пост-панк дуету, про яке вони розповіли нам, доступно в YouTube.

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"У чотирьох стінах ми намагалися хоч якось відволіктися від нової реальності. І в цьому нам допомагав пошук ідей, свіжа музика, дистанційні записи…Робота над новим матеріалом допомогла нам не зійти з розуму. У ситуації, коли тобі випадає шанс займатися тільки творчістю протягом тривалого часу, немає нічого кращого, ніж затіяти запис альбому", - кажуть музиканти.

У альбому щільний і брудний звук. Місцями тут віє вогкістю старих записів Gang of Four. А десь альбом досягає монументальності та потужності важкого пост-року. Але незважаючи на це, "Two is Enough" транслює досить зворушливий, миролюбний посил до слухача.

"У несподіваний темний момент життя з нами залишаються ті, хто допомагає впорається з усіма жахами. Сусід по сходовому майданчику, що ділиться сигаретою. Друг, який показує, як встановити Zoom, або мама, яка по голосу в телефоні намагається зрозуміти, чи всі з тобою добре?" - пояснює ідею назви барабанщик We The Censors Артем Бойко.

А вокаліст і гітарист Денис Жилінський каже, що для нього в цих піснях багато іронічного, хоча основна нитка проходить в тому, що у важкий момент важливо триматися разом.

Новий альбом We The Censors

Нагадаємо, нещодавно ветеринар заспівав "Несе Галя воду" дуетом з собачкою і став героєм соцмереж.

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