На Митрофана сніг моросить: українцям розповіли про погоду 6 грудня

Фото: сніг в місті (Ковтан Надія/РБК-Україна)

За народним прогнозом, 6 грудня відзначається свято Митрофана, і можна передбачити погоду 6 червня

В Україні у четвер, 6 грудня, прогнозується похолодання і опади у вигляді снігу, які пройдуть у східних областях. Про це у середу, 5 грудня, повідомили на сайті Погода УНІАН.

Завтра у західних регіонах буде без опадів. Температура повітря у нічний час в середньому складе до -13 градусів, а вдень - до +1 градуса.

На Півночі очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі стовпчик термометра не опускатиметься нижче покажчика до -3 градуси, а вдень буде до +1 градуса.

У східних областях випаде сніг. Температура вночі до -4 градусів, а вдень до +1 градуса.

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

На Півдні прогнозують похмуру погоду. Вночі температура повітря складе -7 градусів, вдень - до +2 градусів.

Pа народним прогнозом, 6 грудня відзначається свято Митрофана. Кажуть, що якщо на Митрофана сніг моросить та вітер північний, то 6 червня буде вітер з півночі і дощ побрызгает.

Фото: Сніг (pixabay.com)

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів про те, що погода в грудні буде мінливою і переважно не дуже холодною, а "справжня зима" очікується вже після старого Нового року (14 січня 2019 року) і триватиме майже до квітня.

Також повідомлялося, що раніше синоптики розповіли, коли чекати самих лютих морозів.

Нагадаємо, що вчені передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи.

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Відео: РБК-Україна