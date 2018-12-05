На Митрофана снег моросит: украинцам рассказали о погоде 6 декабря

Фото: снег в городе (Надежда Ковтан/РБК-Украина)

Согласно народному прогнозу, 6 декабря отмечается праздник Митрофана, и можно предсказать погоду 6 июня

В Украине в четверг, 6 декабря, прогнозируется похолодание и осадки в виде снега, которые пройдут в восточных областях. Об этом в среду, 5 декабря, сообщили на сайте Погода УНИАН.

Завтра в западных регионах будет без осадков. Температура воздуха в ночное время в среднем составит до -13 градусов, а днем - до +1 градуса.

На Севере ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью столбик термометра не будет опускаться ниже указателя в -3 градуса, а днем будет до +1 градуса.

В восточных областях выпадет снег. Температура ночью будет до -4 градусов, а в дневное время до +1 градуса.

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

На Юге прогнозируют пасмурную погоду. Ночью температура воздуха составит до -7 градусов, днем - до +2 градусов.

Согласно народному прогнозу, 6 декабря отмечается праздник Митрофана. Говорят, что если на Митрофана снег моросит и ветер северный, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает.

Фото: Снег (pixabay.com)

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, что погода в декабре будет переменчивой и преимущественно не очень холодной, а "настоящая зима" ожидается уже после старого Нового года (14 января 2019 года) и продлится почти до апреля.

Также сообщалось, что ранее синоптики рассказали, когда ждать самых лютых морозов.

Напомним, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.

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Видео: РБК-Украина