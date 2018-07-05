"Моє серце б’ється в серці Українського Всесвіту": засуджений Балух емоційно звернувся до співвітчизників

В окупованому Криму Володимира Балуха засудили на п'ять років

Підконтрольний Росії Роздольненський районний "суд" Криму засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова на своїй сторінці в Facebook.

"5 років - за прапор України на власному дворі.

5 років - за відданість Батьківщині.

5 років - за відстоювання своїх поглядів", - відзначила Людмила

Також омбудсмен зворушливо звернулася до українського політв’язня.

"Володимире, Ви – борець! Ваша боротьба – приклад для всіх нас, як потрібно боротися за ствердження незалежності України. І як потрібно ставитися до ворога, який веде війну проти нашої держави.

Ваші слова надихають нас на подальшу боротьбу за Вас та за всіх інших бранців Кремля. Ваше серце б’ється в серці Українського всесвіту, й наші серця теж б’ються в унісон за правду і за свободу!" – заявила Денисова.

Скріншот поста (facebook.com/denisovaombudsman)

Сам Балух написав лист-звернення до українського народу.

"Красно дякую всім за Ваші листи і молитви, за Вашу підтримку мене особисто, моєї матері, моєї родини! Ваша щира участь у моєму житті це неоціненний скарб, дарований Богом чомусь саме мені. Я безмежно вдячний Богу, батькам і своєму народу за те, що від народження маю душу, розшиту червоно-чорними барвінками турботливими руками рідної Неньки!

Дякую за любов, в якій я все життя купаюсь, за генетичний код, що дарує здатність бачити справжню красу, цінувати її, співати їй чарівною мовою і розуміти, що справжність її замішана виключно на Честі, Гідності і Правді.

А правда в тому, що на Майдані від рук адептів Кремля загинули Герої, яким народ дав ім’я "Небесна Сотня". Правда в тім, що наш прапор символізує гідне господарювання на Богом дарованій Нам землі і непереборне стремління до пізнання Всесвіту.

Правда в тім, що розлючений нескореністю українців хижий Кремль поквапився відшматувати від тіла України бодай скільки встигне земель, аби послабити її та вкотре принизити в очах Світу.

Правда в тім, що його (Кремля) влада на тимчасово окупованих територіях, як і на території 1/7 частини суші загалом, тримається на тотальній брехливій пропаганді та залякуванні і жорсткій розправі з незгодними…

Фото: Лист Балуха (facebook.com/denisovaombudsman)

Правда і в тім, що більше за постріли гармат і пуски балістичних ракет, патологічно брехливий кремлівський режим боїться одного слова Правди. Фарс, розігнаний зрадниками України, в купі з посіпаками Кремля, із моєю, вже третьою за останні 2,5 роки, судимістю це безперечно доводить.

Створювана московитськими пропагандистами картинка загальної благодаті розсипається, коли є розуміння, яким чином вона малюється. Сотні тисяч кримчан змушують мовчати і чекати кращих часів, показово караючи тих, хто не здатен погодитись на приниження.

Моєю подякою Вам за українськість хай стане задокументована і засвідчена печатками Правда, про методи, якими окупанти розправляються з Громадянами України в Криму. Сподіваюсь, що цей аргумент в дискусіях зі Світом допоможе Україні більш гідно протистояти черговому зазіханню на її незалежність…

А закінчити дозвольте цитатою з книги глибоко шанованою мною пані Ліни Костенко "Записки українського самашедшего": "Не з нашим розумом осягнути, як виглядає Бог. Я тільки знаю, що Той, хто запустив моє серце, Той запустив і Всесвіт".

Моє серце б’ється в серці Українського Всесвіту…

Крим - це Україна! Слава Україні! Щиро Ваш, В. Балух".

Фото: Лист Балуха (facebook.com/denisovaombudsman)

Раніше повідомлялося, що Порошенко назвав розправою "судовий вирок" Балуху.

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