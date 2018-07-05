"Мое сердце бьется в сердце Украинской Вселенной": осужденный Балух эмоционально обратился к соотечественникам

В оккупированном Крыму Владимира Балуха осудили на пять лет

Подконтрольный России Раздольненский районный "суд" Крыма осудил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"5 лет - за флаг Украины на собственном дворе.

5 лет - за преданность Родине.

5 лет - за отстаивание своих взглядов", - отметила Людмила

Также омбудсмен трогательно обратилась к украинскому политзаключенному.

"Владимир, Вы – борец! Ваша борьба – пример для всех нас, как нужно бороться за утверждение независимости Украины. И как нужно относиться к врагу, который ведет войну против нашего государства.

Ваши слова вдохновляют нас на дальнейшую борьбу за Вас и за всех остальных пленников Кремля. Ваше сердце бьется в сердце Украинской вселенной, и наши сердца тоже бьются в унисон за правду и за свободу!" – заявила Денисова.

Скриншот поста (facebook.com/denisovaombudsman)

Сам Балух написал письмо-обращение к украинскому народу.

"Большое спасибо всем за Ваши письма и молитвы, за Вашу поддержку меня лично, моей матери, моей семьи! Ваше искреннее участие в моей жизни это неоценимый клад, дарованный Богом почему-то именно мне. Я безгранично благодарен Богу, родителям и своему народу за то, что от рождения имею душу, расшитую красно-черными барвинками заботливыми руками родной Матери!

Спасибо за любовь, в которой я всю жизнь купаюсь, за генетический код, что дарит способность видеть истинную красоту, ценить ее, петь ей волшебным языком и понимать, что подлинность ее замешана исключительно на Чести, Достоинстве и Правде

А правда в том, что на Майдане от рук адептов Кремля погибли Герои, которым народ дал имя "Небесная Сотня". Правда в том, что наш флаг символизирует достойное хозяйствование на дарованной Богом Нам земле и непреодолимое стремление к познанию Вселенной.

Правда в том, что разъяренный несгибаемостью украинцев хищный Кремль поспешил откромсать от тела Украины хоть сколько успеет земель, чтобы ослабить ее и в очередной раз унизить в глазах Мира.

Правда в том, что его (Кремля) власть на временно оккупированных территориях, как и на территории 1/7 части суши в целом, держится на тотальной лживой пропаганде и запугивании и жесткой расправе с несогласными...

Фото: Письмо Балуха (facebook.com/denisovaombudsman)

Правда и в том, что больше выстрелов пушек и пуски баллистических ракет, патологически лживый кремлевский режим боится одного слова Правды. Фарс, разогнанный предателями Украины, вкупе с прихвостнями Кремля, с моей, уже третьей за последние 2,5 года, судимостью это бесспорно доказывает.

Создаваемая московитскими пропагандистами картинка всеобщей благодати рассыпается, когда есть понимание, каким образом она рисуется. Сотни тысяч крымчан заставляют молчать и ждать лучших времен, показательно наказывая тех, кто не способен согласиться на унижение.

Моей благодарностью Вам за украинскость пусть станет задокументированная и заверенная печатями Правда, о методах, которыми оккупанты расправляются с Гражданами Украины в Крыму. Надеюсь, что этот аргумент в дискуссиях с Миром поможет Украине более достойно противостоять очередному посягательству на ее независимость...

А закончить позвольте цитатой из книги глубоко уважаемой мной госпожи Лины Костенко "Записки украинского самашедшего": "Не с нашим разумом постичь, как выглядит Бог. Я только знаю, что Тот, кто запустил мое сердце, Тот запустил и Вселенную".

Мое сердце бьется в сердце Украинской Вселенной...

Крым - это Украина! Слава Украине! Искренне Ваш, В. Балух".

Фото: Письмо Балуха (facebook.com/denisovaombudsman)

Ранее сообщалось, что Порошенко назвал расправой "судебный приговор" Балуху.

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