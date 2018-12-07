Українцям обіцяють потепління і мокрий сніг на вихідних

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Низька температура повітря збережеться лише у східних областях

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода буде в Україні на вихідні, 8 і 9 грудня. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко попередила українців про те, що в суботу в багатьох регіонах країни очікується мокрий сніг і дощ. Сухо буде тільки в окремих областях на півдні і сході країни.

"Вихідні дні. В Україні погоду будуть визначатимуть атмосферні фронти, пов'язані з циклоном Marielou - перша карта. Завтра, в суботу, дощ і мокрий сніг випадатимуть в західних, північних областях та подекуди в центральній частині. На сході, півдні, в Полтавській, Черкаській областях і в районах Дніпра 8 грудня суттєві опади малоймовірні. Дощ - бо завтра вдень температура повітря підвищиться до відлиги. Проте найближчої ночі ще підморозить, 1-6 градусів, на північному сході до -10 градусів", - повідомила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона зазначила, що вітер буде поривчастим, південно-західним і розповіла, що в неділю атмосферний фронт зрушиться в східні частини країни.

"Вітер буде південно-західним, поривчастим. У неділю, 9 грудня, атмосферний фронт посунеться на схід, тому опади, відповідно, вже йтимуть на сході, в центральній частині, на півдні. Північ вдень тимчасово очиститься від мокрого снігу та дощу, а на захід України почне надходити нова порція вологого повітря. Температура повітря в неділю буде коливатися близько нуля, на півдні і заході + 2 + 7 градусів", - розповіла Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У столиці на вихідних очікується мокрий сніг, дощ і невеликий мороз, який буде посилюватися вночі.

"У Києві 8 грудня та вночі і вранці 9 грудня (карта) - мокрий сніг і дощ. Вдень 9 грудня - без істотних опадів. Температура повітря в денні години близько нуля, вночі 8 грудня -4-6 градусів, а вночі 9 грудня 0-2 градуса морозу", - написала Наталка Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми писали про те, що наступний тиждень принесе українцям погодні сюрпризи.

А також розповідали про те, що українцям розповіли про погоду до кінця тижня.

Відео: РБК-Україна