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Значительное похолодание: украинцам рассказали о погоде 7 декабря

STYLERЖизнь    06.12.2018 - 20:38
Значительное похолодание: украинцам рассказали о погоде 7 декабря
Фото: pixabay.com/Free-Photos

В среднем в дневное время в Украине температура воздуха составит от -3 до +2 градусов

В Украине в пятницу, 7 декабря, в большинстве областей прогнозируют значительное похолодание. В частности, в Карпатах температура снизится до -15 градусов. Кроме того, будет идти снег, а на дорогах ожидается гололедица, сообщили в четверг, 6 декабря, на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

В восточных регионах страны снег будет небольшой, мокрый снег "освежит" западные области (там местами будет гололед).

На остальной территории Украины осадков не ожидается.

Значительное похолодание: украинцам рассказали о погоде 7 декабряКарта погоды (фото: meteo.gov.ua)

В ночное время температура составит от -9 до -4 градусов, в Карпатах ночью - от -5 до -10 градусов.

На Востоке, а также в южных регионах, включая Днепропетровскую область, столбик термометра покажет от -5 до 0 градусов.

В среднем в дневное время в Украине температура воздуха составит от -3 до +2 градусов.

Значительное похолодание: украинцам рассказали о погоде 7 декабряИллюстративное фото (pixabay.com)

Также отмечается, что ветер северо-западный (в западных областях - восточный), 5-10 м/сек. На дорогах местами будет гололедица.

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, что погода в декабре будет переменчивой и преимущественно не очень холодной, а "настоящая зима" ожидается уже после старого Нового года (14 января 2019 года) и продлится почти до апреля. 

Также сообщалось, что ранее синоптики рассказали, когда ждать самых лютых морозов.

Напомним, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.

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