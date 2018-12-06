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Значне похолодання: українцям розповіли про погоду 7 грудня

STYLERЖиття    06.12.2018 - 20:38
Значне похолодання: українцям розповіли про погоду 7 грудня
Фото: pixabay.com/Free-Photos

У середньому в денний час в Україні температура повітря становитиме від -3 до +2 градусів

В Україні у п'ятницю, 7 грудня, в більшості областей прогнозують значне похолодання. Зокрема, в Карпатах температура знизиться до -15 градусів. Крім того, йтиме сніг, а на дорогах очікується ожеледиця, повідомили у четвер, 6 грудня, на сайті Українського гідрометеорологічного центру.

У східних регіонах країни сніг буде невеликий, мокрий сніг "освіжить" західні області (там місцями буде ожеледь).

На решті території України опадів не очікується.

Значне похолодання: українцям розповіли про погоду 7 грудняЗначне похолодання: українцям розповіли про погоду 7 грудняКарта погоди (фото: meteo.gov.ua)

В нічний час температура складе від -9 до -4 градусів, в Карпатах вночі - від -5 до -10 градусів.

На Сході, а також у південних регіонах, зокрема в Дніпропетровську область, стовпчик термометра покаже від -5 до 0 градусів.

В середньому в денний час в Україні температура повітря становитиме від -3 до +2 градусів.

Значне похолодання: українцям розповіли про погоду 7 грудняІлюстративне фото (pixabay.com)

Також зазначається, що вітер північно-західний (у західних областях - східний), 5-10 м/сек. На дорогах місцями буде ожеледиця.

Раніше повідомлялося, що народний синоптик Леонід Горбань розповів про те, що погода в грудні буде мінливою і переважно не дуже холодною, а "справжня зима" очікується вже після старого Нового року (14 січня 2019 року) і триватиме майже до квітня.

Також повідомлялося, що раніше синоптики розповіли, коли чекати найлютіших морозів.

Нагадаємо, що науковці передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи.

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