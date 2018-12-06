Ворвется циклон: следующая неделя принесет погодные сюрпризы

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

На Украину надвигается очередной снежный циклон

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала жителям Украины о том, какие погодные условия ожидаются в стране на следующей неделе. Об этом она написала в своем блоге на сайте Оpinionua.

Наталка Диденко предупредила, что в начале следующей недели в Украину ворвется циклон, который принесет с собой снег, штормовой ветер и гололед.

"11-12 декабря с юго-запада Европы к нам ворвется циклон. Этот атмосферный вихрь вместе с сопутствующими атмосферными фронтами существенно усложнит погоду в большинстве областей. Во вторник первыми примут на себя циклонический "удар" южная часть, центральные и восточные области - предусматриваются сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, штормовой ветер. Уточните прогноз погоды при планировании путешествия на автомобиле 11-12 декабря", - рассказала синоптик.

Карта погоды (old.wetterzentrale.de)

В среду циклон охватит почти все регионы Украины, кроме востока страны.

"В среду циклон переместится в северном направлении и охватит непогодой значительную часть Украины, кроме восточных областей. Будет идти снег, местами дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду", - предупредила Диденко.

Температура воздуха существенно меняться не будет. По словам синоптика, ночная температура будет опускаться немного ниже нуля, а днем будет плюсовая.

"Температура воздуха не будет испытывать особых изменений, ночью она будет колебаться в пределах 3 тепла - 4 мороза, а в течение дня будет преобладать оттепель", - написала Диденко.

В столице сухо будет только в понедельник, со вторника усилится ветер и ожидаются осадки, которые будут продолжаться до четверга.

"В понедельник существенные осадки маловероятны, а уже со второй половине дня 11 декабря и в течение 12 декабря Киев окажется под влиянием южного циклона. Ожидаются мокрый снег, местами с дождем, налипание мокрого снега, порывистый ветер и гололедица на дорогах и тротуарах. В четверг, 13 декабря, на Андрея, непогода в Киеве утихнет", - рассказала синоптик и отметила, что в эти дни актуальными будут прочная обувь, водонепроницаемая одежда, шарфы по уши, профилактика сердечно-сосудистых и бронхолегочных недугов.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали о погоде до конца недели.

А также рассказывали о том, что украинцам рассказали о снежных праздниках и пике холодов.

Видео: РБК-Украина