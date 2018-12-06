Увірветься циклон: наступний тиждень принесе погодні сюрпризи

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

На Україну насувається черговий сніговий циклон

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла жителям України про те, які погодні умови очікуються в країні наступного тижня. Про це вона написала у своєму блозі на сайті Оріnіоnuа.

Наталка Діденко попередила, що на початку наступного тижня в Україну увірветься циклон, який принесе з собою сніг, штормовий вітер та ожеледь.

"11-12 грудня з південного заходу Європи до нас увірветься циклон. Це атмосферний вихор разом з супутніми атмосферними фронтами істотно ускладнить погоду в більшості областей. У вівторок першими візьмуть на себе циклонний "удар" південна частина, центральні і східні області - передбачаються сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, штормовий вітер. Уточніть прогноз погоди при плануванні подорожі на автомобілі 11-12 грудня", - розповіла синоптик.

Карта погоди (old.wetterzentrale.de)

У середу циклон охопить майже всі регіони України, крім сходу країни.

"У середу циклон переміститься в північному напрямку і охопить негодою значну частину України, крім східних областей. Буде йти сніг, місцями дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру можуть досягати 15-20 метрів на секунду", - попередила Діденко.

Температура повітря суттєво не змінюватиметься. За словами синоптика, нічна температура буде опускатися трохи нижче нуля, а вдень буде плюсова.

"Температура повітря не буде відчувати особливих змін, вночі вона буде коливатися в межах 3 тепла - 4 морозу, а протягом дня переважатиме відлига", - написала Діденко.

У столиці сухо буде тільки в понеділок, з вівторка посилиться вітер і очікуються опади, які будуть тривати до четверга.

"У понеділок суттєві опади малоймовірні, а вже з другої половини дня 11 грудня та протягом 12 грудня Київ опиниться під впливом південного циклону. Очікуються мокрий сніг, місцями з дощем, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер та ожеледь на дорогах і тротуарах. У четвер, 13 грудня, на Андрія, негода в Києві затихне", - розповіла синоптик та зазначила, що в ці дні актуальними будуть міцне взуття, водонепроникний одяг, шарфи по вуха, профілактика серцево-судинних і бронхо-легеневих недуг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям розповіли про погоду до кінця тижня.

А також розповідали про те, що українцям розповіли про снігові свята і пік холодів.

Відео: РБК-Україна