Украинцам обещают потепление и мокрый снег на выходных

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Низкая температура воздуха сохранится только в восточных областях

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода будет в Украине на выходных, 8 и 9 декабря. Об этом синоптик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко предупредила украинцев о том, что в субботу во многих регионах страны ожидается мокрый снег и дождь. Сухо будет только в отдельных областях на юге и востоке страны.

"Выходные дни. В Украине погоду будут определять атмосферные фронты, связанные с циклоном Marielou - первая карта. Завтра, в субботу, дождь и мокрый снег будет идти в западных, северных областях и местами в центральной части. На востоке, юге, в Полтавской, Черкасской областях и в районах Днепра 8 декабря существенные осадки маловероятны. Дождь - потому что завтра днем ​​температура воздуха повысится до оттепели. Однако ближайшей ночью еще подморозит, 1-6 градусов, на северо-востоке до -10 градусов", - сообщила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она отметила, что ветер будет порывистым, юго-западным и рассказала, что в воскресенье атмосферный фронт сдвинется в восточные части страны.

"Ветер будет юго-западным, порывистым. В воскресенье, 9 декабря, атмосферный фронт сдвинется на восток, поэтому осадки, соответственно, уже будут идти на востоке, в центральной части, на юге. Север днем временно очистится от мокрого снега и дождя, а на запад Украины начнет поступать новая порция влажного воздуха. Температура воздуха в воскресенье будет колебаться около нуля, на юге и западе + 2 + 7 градусов", - рассказала Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице на выходных ожидается мокрый снег, дождь и небольшой мороз, который будет усиливаться ночью.

"В Киеве 8 декабря и ночью и утром 9 декабря (карта) - мокрый снег и дождь. Днем 9 декабря - без существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы около нуля, ночью 8 декабря -4-6 градусов, а ночью 9 декабря 0-2 градуса мороза", - написала Наталка Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы писали о том, что следующая неделя принесет украинцам погодные сюрпризы.

А также рассказывали о том, что украинцам рассказали о погоде до конца недели.

Видео: РБК-Украина