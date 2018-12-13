Молитви російською мовою: служба Вселенського патріархату в Києві обурила мережа

Користувачі вважають неприпустимим таке упущення
У четвер, 13 грудня, Вселенський патріархат вперше провів службу у Києві в Андріївському храмі, який був переданий у користування Константинопольській церкві. Українці були обурені проведенням служби, оскільки молитви читалися російською мовою. Відповідний пост опублікувала Тетяна Висоцька в Facebook.
"Включила трансляцію першої служби Вселенського Патріархату в Андріївській церкві в Києві. Сама служба ще не почалася, читають молитви російською мовою", - обурюється жінка.
Фото: (facebook.com/ukrainews)
Деякі користувачі підтримали Тетяну, а деякі почали висловлювати свою, відмінну думку щодо цього питання:
"Нічого не розумію в релігії та церковних справах, але здається, що ці ненормальні у владі до чого не торкнуться, все через ж роблять";
"Це не російська, а церковнослов'янська";
"Церковний Іловайськ";
"А гарант є в храмі? Це, напевно, для нього";
Скріншот коментарів: (facebook.com/ukrainews)
Нагадаємо, що названо ім'я ймовірного глави нової української церкви.
Повідомлялося, що в оновленій Українській православній церкві після отримання томосу від Константинопольського патріарха Варфоломія зміняться розцінки на таїнства і свічки. Крім того, очікуються й інші нововведення - мова йде про мову богослужіння, церковний календар та встановлення лавок у храмах.
А також писали, що нову українську церкву показали в інфографіці.
Відео: РБК-Україна