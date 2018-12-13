Молитви російською мовою: служба Вселенського патріархату в Києві обурила мережа

Фото: Колаж РБК-Україна

Користувачі вважають неприпустимим таке упущення

У четвер, 13 грудня, Вселенський патріархат вперше провів службу у Києві в Андріївському храмі, який був переданий у користування Константинопольській церкві. Українці були обурені проведенням служби, оскільки молитви читалися російською мовою. Відповідний пост опублікувала Тетяна Висоцька в Facebook.

"Включила трансляцію першої служби Вселенського Патріархату в Андріївській церкві в Києві. Сама служба ще не почалася, читають молитви російською мовою", - обурюється жінка.

Фото: (facebook.com/ukrainews)

Деякі користувачі підтримали Тетяну, а деякі почали висловлювати свою, відмінну думку щодо цього питання:

"Нічого не розумію в релігії та церковних справах, але здається, що ці ненормальні у владі до чого не торкнуться, все через ж роблять";

"Це не російська, а церковнослов'янська";

"Церковний Іловайськ";

"А гарант є в храмі? Це, напевно, для нього";

Скріншот коментарів: (facebook.com/ukrainews)

Нагадаємо, що названо ім'я ймовірного глави нової української церкви.

Повідомлялося, що в оновленій Українській православній церкві після отримання томосу від Константинопольського патріарха Варфоломія зміняться розцінки на таїнства і свічки. Крім того, очікуються й інші нововведення - мова йде про мову богослужіння, церковний календар та встановлення лавок у храмах.

А також писали, що нову українську церкву показали в інфографіці.

Відео: РБК-Україна