Молитвы на русском языке: служба Вселенского патриархата в Киеве возмутила сеть

Фото: Коллаж РБК-Украина

Пользователи считают недопустимым подобное упущение

В четверг, 13 декабря, Вселенский патриархат впервые провел службу в Киеве в Андреевском храме, который был передан в безвозмездное пользование Константинопольской церкви. Украинцы были возмущены проведением службы, поскольку молитвы читались на русском языке. Соответствующий пост опубликовала Татьяна Высоцкая в Facebook.

"Включила трансляцию первой службы Вселенского Патриархата в Андреевской церкви в Киеве. Сама служба еще не началась, читают молитвы на русском языке", - негодует женщина.

Фото: (facebook.com/ukrainews)

Некоторые пользователи поддержали Татьяну, а некоторые принялись высказывать свое, отличное мнение касательно данного вопроса:

"Ничего не понимаю в религии и церковных делах, но кажется, что эти ненормальные во власти к чему не коснутся, все через ж делают";

"Это не русский, а церковнославянский";

"Церковный Иловайск";

"А гарант есть в храме? Это, наверное, для него";

Скриншот комментариев: (facebook.com/ukrainews)

Напомним, что названо имя вероятного главы новой украинской церкви.

Сообщалось, что в обновленной Украинской православной церкве после получения томоса от Константинопольского патриарха Варфоломея изменятся расценки на таинства и свечи. Кроме того, ожидаются и другие новшества - речь идет о языке богослужения, церковном календаре и введении скамей в храмах.

А также писали, что новую украинскую церковь показали в инфографике.

Видео: РБК-Украина