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Знову молодята: в Україні набирають популярність "повторні весілля"

STYLERЖиття    11.01.2019 - 17:46

Відео: (YouTube/Сьогодні)

Міністерство юстиції днями дозволило громадянам скористатися новою послугою - провести повторну церемонію одруження без розлучення. Після цього в Україні стрімко почала зростати популярність "повторних шлюбів". Про це інформують у сюжеті Сьогодні.

Повідомляється, що в Дніпрі провести повторну церемонію зважилися одразу п'ять пар, кожна з яких прожила разом вже досить довго, вирішивши знову випробувати забуті почуття.

Валентина та Анатолій Мирошниченко вже 48 років разом, вони за цей час пережили багато, а також навчилися любити одне одного, поважати і поступатися. Вважають, що в разі будь-якої сварки, проблему потрібно усувати відразу, щоб наступного разу конфлікт не розгорівся з новою силою.

Знову молодята: в Україні набирають популярність &quot;повторні весілля&quot;Скріншот відео: (YouTube/Сьогодні)

Подружжя Дорохових також вирішили зіграти весілля повторно. Вони познайомилися у 67-му році на танцях. Закохалися візразу і незабаром одружилися. На сьогоднішній день пара разом 51 рік.

Знову молодята: в Україні набирають популярність &quot;повторні весілля&quot;Скріншот відео: (YouTube/Сьогодні)

Онук Дорохових не може намилуватися і висловлює щиру радість за своїх близьких. "Я дуже щасливий, я дуже радий за те, що вони стільки разом. Сподіваюся, що і в мене буде така ж дружна сім'я", - зізнався Микита.

Раніше ми повідомляли про те, що додаток для смартфона допоміг дізнатися чоловікові про зраду дружини. За допомогою Google Maps він випадково виявив знімок закоханої парочки, на якому виявилася його дружина.

До речі, Ігор Ласточкін розповів про пропозиції інтиму від чоловіків. Гуморист розповів, як йому неодноразово писали хлопці і чоловіки з недвозначними інтимними пропозиціями.

Нагадаємо, дружина Оззі Осборна ледь не вбила чоловіка, намагаючись дізнатися про його коханок. Жінка зізналася, що в 2016 році підсипала снодійне в напій своєму чоловікові, щоб дізнатися про те, з ким він їй зраджував.

 

 

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