Снова молодожены: в Украине набирают популярность "повторные свадьбы"

Видео: (YouTube/Сегодня)

Министерство юстиции на днях разрешило гражданам воспользоваться новой услугой - провести повторную церемонию бракосочетания без развода. После этого в Украине стремительно быстро начала расти популярность "повторных браков". Об этом информируют в сюжете Сегодня.

Сообщается, что в Днепре провести повторную церемонию решились сразу пять пар, каждая из которых прожила вместе уже достаточно долго, решив вновь испытать позабытые чувства.

Валентина и Анатолий Мирошниченко уже 48 лет вместе, они за это время пережили многое, а также научились любить друг друга, уважать и уступать. Считают, что в случае любой ссоры, проблему нужно устранять сразу, чтобы в следующий раз конфликт не разгорелся с новой силой.

Скриншот видео: (YouTube/Сегодня)

Супруги Дороховы также решили сыграть свадьбу повторно. Они познакомились в 67-ом году на танцах. Влюбились молниеносно и в скором времени поженились. На сегодняшний день пара вместе 51 год.

Скриншот видео: (YouTube/Сегодня)

Внук Дороховых не может налюбоваться и выражает искреннюю радость за своих близких. "Я очень счастлив, я очень рад за то, что они столько вместе. Надеюсь, что и у меня будет такая же дружная семья", - признался Никита.

Ранее мы сообщали о том, что приложение для смартфона помогло узнать мужу об измене жены. С помощью Google Maps он случайно обнаружил снимок влюбленной парочки, на котором оказалась его жена.

Кстати, Игорь Ласточкин рассказал о предложениях интима от мужчин. Юморист рассказал, как ему неоднократно писали парни и мужчины с недвусмысленными интимными предложениями.

Напомним, жена Оззи Осборна едва не убила мужа, пытаясь узнать о его любовницах. Женщина призналась, что в 2016 году подсыпала снотворное в напиток своему мужу, чтобы узнать о том, с кем он ей изменял.