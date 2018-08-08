"Може уникнути покарання": школярку, яка побила дівчинку в Дніпрі, боїться вся школа

Фото: Ліза (facebook.com/Ирина_Носенко)

Друзі винуватиці події допитують однолітків

Поліція Дніпропетровської області не поспішає з розслідуванням жорстокого побиття підлітками Єлизавети Носенко, яка страждає діабетом. Зловмисниця тримає в страху всю школу і може уникнути відповідальності за побиття. Про це виданню Obozrevatel розповіла мама постраждалої дівчинки Ірина Носенко.

Лізу побили 30 липня. Дівчинка отримала струс головного мозку, забій хребта та садини.

Незважаючи на це, за словами матері постраждалої, поліція ще навіть не визначилася зі слідчим по справі. Вона додала, що правоохоронці навіть не намагаються зв'язатися з її дочкою.

У виданні відзначили, що в обласній поліції запевнили, що слідчий призначений, і він працює як з потерпілою, так і з мамою зловмисниці Каті Щ.

Фото: Ліза (facebook.com/Ирина_Носенко)

"Я не розумію, звідки у вас така інформація. Справа про побиття зовсім не покладена під сукно. Мама Лізи повинна знати слідчого, він з нею працював. Також опитана мама дівчинки, яка била. З ними працює психолог", - сказала керівник прес-служби обласної поліції Ольга Кузнєцова.

При цьому назвати прізвище слідчого в поліції відмовилися, оскільки він не є фігурантом справи.

Крім того у поліції повідомили, що Катя Щ. може уникнути покарання. Школярка ще не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність. В цьому випадку покарання можуть понести батьки кривдниці.

Мати постраждалої Лізи - Носенко Ірина вважає, що кривдниця може і повинна понести відповідальність.

"Їй виповнилося 14 років, з цього віку діти вже несуть кримінальну відповідальність", - зазначила Ірина.

Поки правоохоронці чекають результатів медичної експертизи і за її підсумками будуть приймати рішення щодо кваліфікації статті. На даному етапі порушення зафіксовано за ч. 1 ст. 125 КК "Умисне легке тілесне ушкодження". За таке правопорушення зловмиснику загрожує штраф 850 грн або рік виправних робіт.

Ірина Носенко розповіла, що кривдниця її доньки є ученицею 9 класу школи №113 в Дніпрі. Про це їй повідомили батьки інших дітей, які навчаються разом з Катею.

Вони розповіли, що Катя агресивно поводиться і в шкільних стінах, більш того, дівчинку бояться чимало дітей. Батьки учнів цієї школи також відзначають, що і в самому навчальному закладі порядку немає.

"На уроках в туалеті курять і п'ють. З вчителями грубо розмовляють, на ти", - розповіла мама одного з учнів.

Ірина Носенко стверджує, що друзі Каті намагаються з'ясувати, хто з дітей давав свідчення поліції з приводу побиття Лізи.

"Діти просто бояться. Я виходжу у двір, а діти питають мене: "тьотя Іра, як нам бути?" – розповіла Носенко.

За даними видання, зараз Ліза перебуває вдома, однак незабаром піде на прийом до невропатолога.

"Вона ходить у корсеті, у неї сильні головні болі, скаче тиск, і вона втрачає зір. Можливо, їй знову доведеться лягти в лікарню", - розповіла Ірина Носенко.

Скріншот поста (facebook.com/Ирина_Носенко)

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі жорстоко побили дівчинку.

До речі, стало відомо про інші жертви нападників з Одеси.

Нагадаємо, побита однолітками школярка з Одеси розповіла про подію.

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