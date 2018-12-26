"Можна вже не чистити кулемет?": українці про припинення воєнного стану

Колаж РБК-Україна

Президент України не став продовжувати військовий стан

Воєнний стан в Україні було припинено 26 грудня о 14:00. За словами президента України Петра Порошенка, це рішення грунтується на аналізі всіх складових поточної ситуації з безпекою в країні.

Також гарант заявив, що для нього захист демократії в державі не менш важливий, ніж захист суверенітету, і гарантував проведення президентських виборів 31 березня 2019 року.

Тим часом користувачі соціальних мереж активно обговорюють припинення військового стану в країні.

"Гібридна війна, гібридний воєнний стан, гібридні реформи, гібридне життя... Всі ми - гібриди", - зазначив один з користувачів.

Скріншот (twitter.com)

"Насправді, військове положення слід повторювати і тягнути за вуха в армію всю ва@ну пі@добратію, яка ллє воду на ка@апський млин проти Головного, на перевиховання. В армії у них язики в дупу швидко залазять. Деякі навіть приходять додому людьми", - написав український військовослужбовець Анатолій Траксель.

Скріншот (twitter.com/RomanKotR)

Скріншот (twitter.com)

Деякі українці пишуть саркастичні й іронічні коментарі з цього приводу.

Скріншот (twitter.com/marirya78)

"Фу-у-ух... Воєнний стан закінчився, нарешті почався мирний час", - іронічно сказав юзер з ніком "Речник".

"Шо, все? Можна переставати чистити кулемет?" - написав інший юзер.

Скріншот (twitter.com/rechnikato)

Відео: twitter.com/ZlaKachka

Скріншот (twitter.com/nourlnews)

"Хлопці, ну навіщо ж ви Скабєєву (російська пропагандистка - Ред.) розчарували?! Зіпсували людині свято", - написала Юліана Меркулова.

Скріншот (facebook.com/www.rbc.ua)

Зазначимо, що за час військового стану в десяти областях України на 26% знизилася кількість злочинів.