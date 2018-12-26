"Можна вже не чистити кулемет?": украинцы о прекращении военного положения

Президент Украины не стал продлевать военное положение
Военное положение в Украине было прекращено 26 декабря в 14:00. По словам президента Украины Петра Порошенко, это решение основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в стране.
Также гарант заявил, что для него защита демократии в государстве не менее важна, нежели защита суверенитета, и гарантировал проведение президентских выборов 31 марта 2019 года.
Тем временем пользователи социальных сетей активно обсуждают прекращение военного положения в стране.
"Гибридная война, гибридное военное положение, гибридные реформы, гибридная жизнь... Все мы - гибриды", - отметил один из пользователей.
Скриншот (twitter.com)
"На самом деле, военное положение следует повторять и тянуть за уши в армию всю ва@ную пи@добратию, которая льет воду на ка@апскую мельницу против Главного, на перевоспитание. В армии у них языки в задницу быстро залезают. Некоторые даже приходят домой людьми", - написал украинский военнослужащий Анатолий Траксель.
Скриншот (twitter.com/RomanKotR)
Скриншот (twitter.com)
Некоторые украинцы пишут саркастичные и ироничные комментарии по этому поводу.
Скриншот (twitter.com/marirya78)
"Фу-у-ух... Военное положение закончилось, наконец-то началось мирное время", - иронично сказал юзер с ником "Речник".
"Шо, все? Можно переставать чистить кулемет?" - написал другой юзер.
Скриншот (twitter.com/rechnikato)
26грудня2018р. Ойтишники повертаються з секретних окопів СБУ. #военноеположение pic.twitter.com/IF3BBaPfes— Дыка качка (@ZlaKachka) 26 грудня 2018 р.
Видео: twitter.com/ZlaKachka
Скриншот (twitter.com/nourlnews)
"Ребята, ну зачем же вы Скабееву (российская пропагандистка - Ред.) разочаровали?! Испортили человеку праздник", - написала Юлиана Меркулова.
Скриншот (facebook.com/www.rbc.ua)
Отметим, что за время военного положения в десяти областях Украины на 26% снизилось количество преступлений.