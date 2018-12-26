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"Можна вже не чистити кулемет?": украинцы о прекращении военного положения

STYLERЖизнь    26.12.2018 - 16:16
"Можна вже не чистити кулемет?": украинцы о прекращении военного положения
Коллаж РБК-Украина

Президент Украины не стал продлевать военное положение

Военное положение в Украине было прекращено 26 декабря в 14:00. По словам президента Украины Петра Порошенко, это решение основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в стране.

Также гарант заявил, что для него защита демократии в государстве не менее важна, нежели защита суверенитета, и гарантировал проведение президентских выборов 31 марта 2019 года.

Тем временем пользователи социальных сетей активно обсуждают прекращение военного положения в стране.

"Гибридная война, гибридное военное положение, гибридные реформы, гибридная жизнь... Все мы - гибриды", - отметил один из пользователей.

&quot;Можна вже не чистити кулемет?&quot;: украинцы о прекращении военного положения

Скриншот (twitter.com)

"На самом деле, военное положение следует повторять и тянуть за уши в армию всю ва@ную пи@добратию, которая льет воду на ка@апскую мельницу против Главного, на перевоспитание. В армии у них языки в задницу быстро залезают. Некоторые даже приходят домой людьми", - написал украинский военнослужащий Анатолий Траксель.

&quot;Можна вже не чистити кулемет?&quot;: украинцы о прекращении военного положения

Скриншот (twitter.com/RomanKotR)

&quot;Можна вже не чистити кулемет?&quot;: украинцы о прекращении военного положения

Скриншот (twitter.com)

Некоторые украинцы пишут саркастичные и ироничные комментарии по этому поводу.

&quot;Можна вже не чистити кулемет?&quot;: украинцы о прекращении военного положения

Скриншот (twitter.com/marirya78)

"Фу-у-ух... Военное положение закончилось, наконец-то началось мирное время", - иронично сказал юзер с ником "Речник".

"Шо, все? Можно переставать чистить кулемет?" - написал другой юзер.

&quot;Можна вже не чистити кулемет?&quot;: украинцы о прекращении военного положения

Скриншот (twitter.com/rechnikato)

Видео: twitter.com/ZlaKachka

&quot;Можна вже не чистити кулемет?&quot;: украинцы о прекращении военного положения

Скриншот (twitter.com/nourlnews)

"Ребята, ну зачем же вы Скабееву (российская пропагандистка - Ред.) разочаровали?! Испортили человеку праздник", - написала Юлиана Меркулова.

&quot;Можна вже не чистити кулемет?&quot;: украинцы о прекращении военного положения

Скриншот (facebook.com/www.rbc.ua)

Отметим, что за время военного положения в десяти областях Украины на 26% снизилось количество преступлений.

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