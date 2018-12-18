"Ми вже тут": Шнуров висміяв запрошення Путіну від Запашного відвідати цирк

Шнуров вважає, що росіянам необов'язково ходити в цирк, оскільки вони в ньому живуть
Російський рок-музикант і лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров написав іронічний вірш, який присвятив пропозиції директора російського цирку Едгарда Запашного сходити Путіну в цирк. Відповідний запис музикант опублікував у Instagram.
У своєму творі артист висловив думку про те, що росіянам необов'язково ходити в цирк, оскільки вони в ньому живуть:
В блокноте. Жирно. Поперёк листочка
Написано уверенной рукой, -
Цирк обязателен для посещений, точка.
Но в воздухе повис вопрос, - на кой?
Порассуждай на трезвую и взвесь.
На представлении любой российский житель.
Куда ходить, когда уже мы здесь?
Как из него бы выйти, подскажите.
Скріншот поста: (instagram.com/shnurovs)
Шанувальники оцінили іронію артиста, зазначивши, що Шнуров потрапив своїми висловлюваннями прямо в точку:
"Це точно";
"Коли вже поїде наш головний клоун?";
"Золоті слова";
"Так, точніше не буває";
Скріншот поста: (instagram.com/shnurovs)
Нагадаємо, що Шнуров присвятив вірш новому законопроекту Росії.
А також Шнуров написав вірш про секретне посвідчення Путіна.
Ми писали, що Шнуров написав твір про заборону в'їзду росіян в Україну.