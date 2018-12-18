"Ми вже тут": Шнуров висміяв запрошення Путіну від Запашного відвідати цирк

Фото: Колаж РБК-Україна

Шнуров вважає, що росіянам необов'язково ходити в цирк, оскільки вони в ньому живуть

Російський рок-музикант і лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров написав іронічний вірш, який присвятив пропозиції директора російського цирку Едгарда Запашного сходити Путіну в цирк. Відповідний запис музикант опублікував у Instagram.

У своєму творі артист висловив думку про те, що росіянам необов'язково ходити в цирк, оскільки вони в ньому живуть:

В блокноте. Жирно. Поперёк листочка

Написано уверенной рукой, -

Цирк обязателен для посещений, точка.

Но в воздухе повис вопрос, - на кой?

Порассуждай на трезвую и взвесь.

На представлении любой российский житель.

Куда ходить, когда уже мы здесь?

Как из него бы выйти, подскажите.

Скріншот поста: (instagram.com/shnurovs)

Шанувальники оцінили іронію артиста, зазначивши, що Шнуров потрапив своїми висловлюваннями прямо в точку:

"Це точно";

"Коли вже поїде наш головний клоун?";

"Золоті слова";

"Так, точніше не буває";

Скріншот поста: (instagram.com/shnurovs)

Нагадаємо, що Шнуров присвятив вірш новому законопроекту Росії.

А також Шнуров написав вірш про секретне посвідчення Путіна.

Ми писали, що Шнуров написав твір про заборону в'їзду росіян в Україну.