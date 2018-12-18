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"Мы уже здесь": Шнуров высмеял приглашение Путину от Запашного посетить цирк

STYLERЖизнь    18.12.2018 - 09:53
"Мы уже здесь": Шнуров высмеял приглашение Путину от Запашного посетить цирк
Фото: Коллаж РБК-Украина

Шнуров считает, что россиянам необязательно ходить в цирк, поскольку они в нем живут

Российский рок-музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал ироничное стихотворение, которое посвятил предложению директора российского цирка Эдгарда Запашного сходить Путину в цирк. Соответствующую запись музыкант опубликовал в Instagram.

В своем произведении артист высказал мнение о том, что россиянам необязательно ходить в цирк, поскольку они в нем живут:

В блокноте. Жирно. Поперёк листочка

Написано уверенной рукой, - 

Цирк обязателен для посещений, точка. 

Но в воздухе повис вопрос, - на кой? 

Порассуждай на трезвую и взвесь. 

На представлении любой российский житель. 

Куда ходить, когда уже мы здесь? 

Как из него бы выйти, подскажите.

&quot;Мы уже здесь&quot;: Шнуров высмеял приглашение Путину от Запашного посетить циркСкриншот поста: (instagram.com/shnurovs)

Поклонники оценили иронию артиста, отметив, что Шнуров попал своими высказываниями прямо в точку:

"Это точно";

"Когда уже уедет главный наш клоун?";

"Золотые слова";

"Да, точнее не бывает";

&quot;Мы уже здесь&quot;: Шнуров высмеял приглашение Путину от Запашного посетить цирк

Скриншот поста: (instagram.com/shnurovs)

Напомним, что Шнуров посвятил стих новому законопроекту России.

А также Шнуров написал стих о секретном удостоверении Путина.

Мы писали, что  Шнуров написал произведение о запрете въезда россиян в Украину.

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