"Мы уже здесь": Шнуров высмеял приглашение Путину от Запашного посетить цирк

Фото: Коллаж РБК-Украина

Шнуров считает, что россиянам необязательно ходить в цирк, поскольку они в нем живут

Российский рок-музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал ироничное стихотворение, которое посвятил предложению директора российского цирка Эдгарда Запашного сходить Путину в цирк. Соответствующую запись музыкант опубликовал в Instagram.

В своем произведении артист высказал мнение о том, что россиянам необязательно ходить в цирк, поскольку они в нем живут:

В блокноте. Жирно. Поперёк листочка

Написано уверенной рукой, -

Цирк обязателен для посещений, точка.

Но в воздухе повис вопрос, - на кой?

Порассуждай на трезвую и взвесь.

На представлении любой российский житель.

Куда ходить, когда уже мы здесь?

Как из него бы выйти, подскажите.

Скриншот поста: (instagram.com/shnurovs)

Поклонники оценили иронию артиста, отметив, что Шнуров попал своими высказываниями прямо в точку:

"Это точно";

"Когда уже уедет главный наш клоун?";

"Золотые слова";

"Да, точнее не бывает";

Скриншот поста: (instagram.com/shnurovs)

Напомним, что Шнуров посвятил стих новому законопроекту России.

А также Шнуров написал стих о секретном удостоверении Путина.

Мы писали, что Шнуров написал произведение о запрете въезда россиян в Украину.