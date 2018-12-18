"Мы уже здесь": Шнуров высмеял приглашение Путину от Запашного посетить цирк

Шнуров считает, что россиянам необязательно ходить в цирк, поскольку они в нем живут
Российский рок-музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал ироничное стихотворение, которое посвятил предложению директора российского цирка Эдгарда Запашного сходить Путину в цирк. Соответствующую запись музыкант опубликовал в Instagram.
В своем произведении артист высказал мнение о том, что россиянам необязательно ходить в цирк, поскольку они в нем живут:
В блокноте. Жирно. Поперёк листочка
Написано уверенной рукой, -
Цирк обязателен для посещений, точка.
Но в воздухе повис вопрос, - на кой?
Порассуждай на трезвую и взвесь.
На представлении любой российский житель.
Куда ходить, когда уже мы здесь?
Как из него бы выйти, подскажите.
Скриншот поста: (instagram.com/shnurovs)
Поклонники оценили иронию артиста, отметив, что Шнуров попал своими высказываниями прямо в точку:
"Это точно";
"Когда уже уедет главный наш клоун?";
"Золотые слова";
"Да, точнее не бывает";
Скриншот поста: (instagram.com/shnurovs)
Напомним, что Шнуров посвятил стих новому законопроекту России.
А также Шнуров написал стих о секретном удостоверении Путина.
Мы писали, что Шнуров написал произведение о запрете въезда россиян в Украину.