"Розмова з президентом": у Московському патріархаті розповіли про "захоплення" митрополита

Фото: колаж РБК-Україна

У Службі безпеки України інформацію про затримання священнослужителя спростовують

Співробітники Служби безпеки України доставляють з Чернівецької області в столицю митрополита Могилів-Подільського та Шаргородського УПЦ Московського патріархату Агапіта (Івана Бевцика). Про це у п'ятницю, 14 грудня, повідомив керівник юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За його словами, силовики везуть священнослужителя у Київ у примусовому порядку.

Також він стверджує, що Агапіта везуть на розмову з президентом України Петром Порошенком.

Агапіт (Фото: glavnovosti.com)

"Пам'ятаєте я казав, що єпископів УПЦ будуть на собор з "охороною" доставляти? Так от, сьогодні Митрополита Могильов-Подільського і Шаргородського Агапіта (Бевцик) в примусовому порядку СБУ Вінницької області доставляє до Києва. Владику забрали з дому де він гостював у Чернівецькій обл. Офіційна версія - на розмову з Президентом!", - написав протоієрей.

Скріншот з Facebook-сторінки Олександра Бахова

У свою чергу, як повідомляє "Українська правда", у спецслужбі Вінницькій області це заперечують.

"Працівники Вінницького управління СБУ не виїжджали у Чернівецьку область і тим більше нікого не затримували", - сказала прес-офіцер СБУ Вінницькій області Ірина Алексєєва.

Як повідомлялося раніше, намісник Києво-Печерської Лаври Павло прокоментував заяву Служби безпеки України про те, що йому доручили стати координатором акції протесту проти томосу про автокефалію Української церкви.

Також ми писали про те, що в оновленій Українській православній церкві після отримання томосу від Константинопольського патріарха Варфоломія зміняться розцінки на таїнства і свічки. Крім того, очікуються й інші нововведення - йдеться про мову богослужіння, церковні календарі та встановлення лавок у храмах.

Нагадаємо, Об'єднавчий Собор пройде 15 грудня в Києві в Софійському соборі. У ході загальних зборів духовенства буде оголошено про створення нової української православної церкви, обраний її голова та затверджено статут.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна