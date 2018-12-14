"На разговор с президентом": в Московском патриархате рассказали о "захвате'' митрополита

Фото: коллаж РБК-Украина

В Службе безопасности Украины информацию о задержании священнослужителя опровергают

Сотрудники Службы безопасности Украины доставляют из Черновицкой области в столицу митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского УПЦ Московского патриархата Агапита (Ивана Бевцика). Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщил руководитель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, силовики везут священнослужителя в Киев в принудительном порядке.

Также он утверждает, что Агапита везут на разговор с президентом Украины Петром Порошенко.

Агапит (Фото: glavnovosti.com)

"Помните, я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с "охраной" доставлять? Так вот, сегодня Митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцик) в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев. Владыку забрали из дома, где он гостил в Черновицкой области. Официальная версия - на разговор с Президентом!", - написал протоиерей.

Скриншот с Facebook-страницы Александра Бахова

В свою очередь, как сообщает "Украинская правда", в спецслужбе Винницкой области это отрицают.

"Сотрудники Винницкого управления СБУ не выезжали в Черновицкую область и тем более никого не задерживали", - сказала пресс-офицер СБУ Винницкой области Ирина Алексеева.

Как сообщалось ранее, наместник Киево-Печерской Лавры Павел прокомментировал заявление Службы безопасности Украины о том, что ему поручили стать координатором акции протеста против томоса об автокефалии Украинской церкви.

Также мы писали о том, что в обновленной Украинской православной церкве после получения томоса от Константинопольского патриарха Варфоломея изменятся расценки на таинства и свечи. Кроме того, ожидаются и другие новшества - речь идет о языке богослужения, церковном календаре и введении скамей в храмах.

Напомним, Объединительный Собор пройдет 15 декабря в Киеве в Софийском соборе. В ходе общего собрания духовенства будет объявлено о создании новой украинской православной церкви, избран ее глава и утвержден устав.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина