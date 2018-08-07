Напав на Національну лотерею: у Києві розшукують грабіжника (фото і відео)

Фото: РБК-Україна/ Андрій Коваль

У мережі з'явилося відео нападу з камер спостереження

У Дарницькому районі Києва невідомий пограбував будівлю Національної лотереї. У мережі з'явилися фото зловмисника, якого розшукують правоохоронці. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

Злочин було скоєно 4 серпня на вулиці Харківське шосе. В мережі також опубліковано відео з камер спостереження. Зазначається, що чоловік напав на співробітниць лотереї.

"Увага! Розшук. Дарницьким УП за скоєння тяжкого злочину розшукується невідомий, який зображений на фото. Злочин мав місце по вул. Харківське шосе, 150/15", - зазначили в спільноті.

"04.08.2018 в приміщенні Національної лотереї невідомий чоловік шляхом нанесення тілесних ушкоджень відкрито викрав з каси грошові кошти. У разі виявлення даної особи просимо повідомити за тел. 093 540 82 36", - повідомили автори публікації.

Фото: Зловмисник (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Зловмисник (facebook.com/KyivOperativ)

"З'явилося відео моменту розбійного нападу чоловіка на працівниць Національної лотереї", - повідомили в мережі.

Відео: Пограбування (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі відзначили, що гральний бізнес в Україні заборонений.

"Ага, Нацлотерея, вже хоч називайте речі своїми іменами", - написала Світлана Ревуцька.

"Не можна пограбувати неіснуюче казино!" – зазначив Олексій Пеньков.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що під Києвом пограбували іноземця.

Нагадаємо, нещодавно у Києві напали на скандального журналіста.

Також повідомлялося, що в Дніпровській області жорстоко побили ветерана АТО. Це сталося в одному з місцевих барів.

Який бюджет на відпочинок в українських політиків? (відео: STYLER.rbc.ua)