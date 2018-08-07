Напал на Национальную лотерею: в Киеве разыскивают грабителя (фото и видео)

Фото: РБК-Украина/ Андрей Коваль

В сети появилось видео нападения с камер наблюдения

В Дарницком районе Киева неизвестный ограбил здание Национальной лотереи. В сети появились фото злоумышленника, которого разыскивают правоохранители. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Преступление было совершено 4 августа на улице Харьковское шоссе. В сети также опубликовано видео с камер наблюдения. Отмечается, что мужчина напал на сотрудниц лотереи.

"Внимание! Розыск. Дарницким УП за совершение тяжкого преступления разыскивается неизвестный, который изображен на фото. Преступление имело место по ул. Харьковское шоссе, 150/15", - отметили в сообществе.

"04.08.2018 в помещении Национальной лотереи неизвестный мужчина путем нанесения телесных повреждений открыто похитил из кассы денежные средства. В случае выявления данного лица просим сообщить по тел. 093 540 82 36", - сообщили авторы публикации.

Фото: Злоумышленник (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Злоумышленник (facebook.com/KyivOperativ)

"Появилось видео момента разбойного нападения мужчины на работниц Национальной лотереи", - сообщили в сети.

Видео: Ограбление (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети отметили, что игровой бизнес в Украине запрещен.

"Ага, Нацлотерея, уже хоть называйте вещи своими именами", - написала Светлана Ревуцкая.

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Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

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