Знайшли на капоті автомобіля: стала відома доля новонародженого немовляти

У Запоріжжі біля будівлі пологового будинку виявили новонароджену дитину, яку невідомі залишили просто на капоті припаркованого автомобіля. Про це повідомляє місцеве видання "Індустріалка".

Інцидент стався в Хортицькому районі міста Запоріжжя. Новонароджену дівчинку залишили на капоті автомобіля біля міського пологового будинку №9 по вулиці Новгородській, 28. Дитину занесли до будівлі пологового будинку і оглянули. З'ясувалося, що їй близько тижня, і вона абсолютно здорова, без патологій. Дівчинку залишили під наглядом лікарів пологового будинку і найближчим часом планують перевести в дитячу лікарню №5.

Співробітники правоохоронних органів склали акт про виявлення новонародженої дитини, але кримінальне провадження відкривати не будуть, так як вважають, що дитину фактично підкинули в лікарню.

В службі у справах дітей Запорізької міської ради вважають, що дитина швидко знайде нових батьків, так як в регіоні близько двадцяти пар перебувають у черзі на усиновлення дитини у віці від 2 місяців до двох років.

Немовля знайшли на капоті припаркованого автомобіля (twitter.com/Voxxter)

"На сьогоднішній день складено акт покинутої дитини. Через два місяці наш відділ в Хортицькому районі зареєструє дитину і на засіданні виконкому Запорізької міськради, яке відбудеться у квітні, ми зможемо надати дитині статусу позбавленої батьківських прав. Потім дівчинку поставлять на облік і з червня ми зможемо розміщувати її фото, щоб дитину могли удочерити. Ця дівчинка без батьків не залишиться. Дуже багато пар мріють стати батьками саме новонароджених діток", - розповіла начальник служби у справах дітей Наталія Сиворакша.

Якщо рідна мати одумається і захоче забрати дівчинку до того, як її вдочерять, то їй доведеться доводити спорідненість з дитиною через суд. Також їй потрібно буде зробити спеціальний тест, щоб довести свою спорідненість.

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