Нашли на капоте автомобиля: стала известна судьба новорожденного младенца

В Запорожье возле здания роддома обнаружили новорожденного ребенка, которого неизвестные оставили просто на капоте припаркованного автомобиля. Об этом сообщает местное издание "Индустриалка".

Инцидент произошел в Хортицком районе города Запорожье. Новорожденную девочку оставили на капоте автомобиля возле городского роддома №9, по улице Новгородской, 28. Ребенка занесли в здание роддома и осмотрели. Выяснилось, что ей около недели и она абсолютно здорова, без патологий. Девочку оставили пока под наблюдением врачей родильного дома и в ближайшее время планируют перевести в детскую больницу №5.

Сотрудники правоохранительных органов составили акт об обнаружении новорожденного ребенка, но уголовное производство открывать не будут, так как посчитали, что ребенка фактически подбросили в больницу.

В службе по делам детей Запорожского городского совета считают, что малышка быстро найдет новых родителей, так как в регионе около двадцати пар находятся в очереди на усыновление ребенка в возрасте от 2 месяцев до двух лет.

Младенца нашли на капоте припаркованного автомобиля (twitter.com/Voxxter)

"На сегодняшний день составлен акт брошенного ребенка. Через два месяца наш отдел в Хортицком районе зарегистрирует ребенка и на заседании исполкома Запорожского горсовета, которое состоится в апреле, мы сможем присвоить ребенку статус лишенного родительских прав. Затем девочку поставят на учет и с июня мы сможем размещать ее фото, чтобы ребенка могли удочерить. Эта малышка без родителей не останется. Очень много пар мечтают стать родителями именно новорожденных деток", - рассказала начальник службы по делам детей Наталья Сиворакша.

Если родная мать одумается и захочет забрать девочку до того, как ее удочерят, то ей придется доказывать родство с ребенком через суд. Также ей потребуется сделать специальный тест, чтобы доказать свое родство.

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