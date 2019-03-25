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Знайшли в колодязі: історія про зниклу працівницю АТБ придбала несподіваний поворот

STYLERЖиття    25.03.2019 - 08:03
Знайшли в колодязі: історія про зниклу працівницю АТБ придбала несподіваний поворот
Знайшли Ленуру Леванову: (колаж РБК-Україна)

Леванова Ленура впала у глибокий колодязь

24 березня на вулиці Баженова знайшли Ленуру Леванову, яка протягом трьох діб просиділа у глибокому колодязі без їжі та води. Про це інформує видання "Дніпро Вечірній".

Знайдена жінка 1952 року народження виявилася тією самою зниклою, яку протягом трьох днів розшукували родичі та правоохоронні органи.

Знайшли Ленуру Леванову: (YouTube/Головне Управління)

Як відомо, жінка працює в супермаркеті "АТБ" в районі селища Мирний. 22 березня працівниця вийшла на обідню перерву, але назад не повернулася. Мобільного телефону вона при собі не мала, тому, коли впала в глибокий колодязь, то зв'язатися ні з ким не могла, а вибратися самостійно становило величезну працю.

Жінка була виявлена у свідомості, але у шоковому стані. Зараз вона знаходиться в 16-ій міській лікарні. До речі, до пошуків зниклої підключили кінологів. Шукач по імені Спаркі взяла слід та привела правоохоронців на вулицю Баженова, де й була знайдена постраждала.

Нагадаємо, що під Києвом розшукують 14-річного хлопчика. У Броварах Київської області розшукують Рачковського Максима Михайловича, який вранці 17 березня пішов до школи з дитячого будинку сімейного типу "SOS-містечко" в місті Бровари по вулиці Шевченка, 18/1 та досі не повернувся.

Раніше ми писали, що у Києві другий тиждень шукають 15-річну дівчинку. У Києві розшукують 15-річну Шептицьку Софію Вікторівну, 2003 року народження, яку востаннє бачили на Печерську за адресою вулиця Бастіонна.

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