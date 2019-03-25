Нашли в колодце: история о пропавшей работнице АТБ приобрела неожиданный поворот

Нашли Ленуру Леванову: (коллаж РБК-Украина)

Леванова Ленура упала в глубокий колодец

24 марта на улице Баженова нашли Ленуру Леванову, которая на протяжении трех суток просидела в глубоком колодце без пищи и воды. Об этом информирует издание "Днепр Вечерний".

Найденная женщина 1952 года рождения оказалась той самой пропавшей, которую на протяжении трех дней разыскивали родственники и правоохранительные органы.

Нашли Ленуру Леванову: (YouTube/Головне Управління)

Как известно, женщина работает в супермаркете "АТБ" в районе поселка Мирный. 22 марта работница вышла на обеденный перерыв, но обратно не вернулась. Мобильного телефона она при себе не имела, потому, когда упала в глубокий колодец, то связаться ни с кем не могла, а выбраться самостоятельно составляло огромный труд.

Женщина была обнаружена в сознании, но в шоковом состоянии. Сейчас она находится в 16-й городской больнице. К слову, к поискам пропавшей подключили кинологов. Ищейка по имени Спарки взяла след и привела правоохранителей на улицу Баженова, где и была найдена пострадавшая.

Напомним, что под Киевом разыскивают 14-летнего мальчика. В Броварах Киевской области разыскивают Рачковского Максима Михайловича, который утром 17 марта ушел в школу из детского дома семейного типа "SOS-містечко" в городе Бровары по улице Шевченко, 18/1 и до сих пор не вернулся.

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