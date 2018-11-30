"Справжня зима": на Закарпатті мороз побив 93-річний рекорд

Фото: зима на Закарпатті (РБК-Україна)

Раніше морозний рекорд на Закарпатті для цього дня становив -21 градус, що було зафіксовано у 1925 році

На Закарпатті останній день осені ознаменувався не тільки рясним снігопадом і заметами, але й побив "морозний" рекорд, зафіксований у Рахівському районі 93 роки тому - у 1925-м. Про це у п'ятницю, 30 листопада, повідомили у прес-службі міської ради Рахова.

Зазначається, що на Рахівщину вже прийшла "справжня зима із тріскучими морозами".

Згідно з даними гідрологічної станції басейнового управління водних ресурсів річки Тиса, в районі селища Ясіня Рахівського району температура за станом на 6 ранку опустилася до рекордної позначки і склав - 21,3 градуси, а в селі Кваси температура повітря була -22 градуси.

Фото: rakhiv-mr.gov.ua

За довгостроковими спостереженнями синоптиків, раніше морозний рекорд становив -21 градус - що було зафіксовано 30 листопада 1925 року.

В самому Рахові температура на термометрах в будинках городян коливалася від -12 до -17 градусів.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Як розповіли в місцевому пабліку в соцмережі, на вершині гори Піп Іван Чорногірський сьогодні рано вранці стовпчик термометра показував -17 градусів, вітер східний, сила вітру становила 17 м/с, було ясно, розповіли в соцмережі.

Скрін: facebook.com/chornogora.rescue112

Як повідомили у Закарпатському центрі з гідрометеорології, на території області 30 листопада вночі від -8 до -13 градусів, вдень температура повітря становила від -3 до +2 градусів, в горах вночі очікується від -18 до -15 градусів, вдень від -10 до -7 градусів.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, які будуть погодні умови в Україні на цих вихідних - 1 і 2 грудня.

Також ми писали про те, що синоптик попередила про значному зниженні температури.

Додамо, що раніше українців попередили про сильний штормовому вітрі і опадах.

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Відео: РБК-Україна