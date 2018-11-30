"Настоящая зима": на Закарпатье мороз побил 93-летний рекорд

Фото: зима на Закарпатье (РБК-Украина)

Ранее морозный рекорд на Закарпатье для этого дня составлял -21 градус, что было зафиксировано в 1925 году

На Закарпатье последний день осени ознаменовался не только обильным снегопадом и сугробами, но и побил "морозный" рекорд, зафиксированный в Раховском районе 93 года назад - в 1925-м. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщили в пресс-службе городского совета Рахова.

Отмечается, что на Раховщину уже пришла "настоящая зима с трескучими морозами".

Согласно данным гидрологической станции бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса, в районе поселка Ясиня Раховского района температура по состоянию на 6 утра опустилась до рекордной отметки и составил - 21,3 градуса, а в селе Квасы температура воздуха была -22 градуса.

Фото: rakhiv-mr.gov.ua

По долгосрочным наблюдениям синоптиков, ранее морозный рекорд составлял -21 градус - что было зафиксировано 30 ноября 1925 года.

В самом Рахове температура на термометрах в домах горожан колебалась от -12 до -17 градусов.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Как рассказали в местном паблике в соцсети, на вершине горы Поп Иван Черногорский сегодня рано утром столбик термометра показывал -17 градусов, ветер восточный, сила ветра составляла 17 м/с, было ясно, рассказали в соцсети.

Скрин: facebook.com/chornogora.rescue112

Как сообщили в Закарпатском центре по гидрометеорологии, на территории области 30 ноября ночью от -8 до -13 градусов, в дневное время температура воздуха составила от -3 до +2 градусов, в горах ночью ожидается от -18 до -15 градусов, днем от -10 до -7 градусов.

Напомним, ранее народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какие будут погодные условия будут в Украине на этих выходных - 1 и 2 декабря.

Также мы писали о том, что синоптик предупредила о значительном понижении температуры.

Добавим, что ранее украинцев предупредили о сильном штормовом ветре и осадках.

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Видео: РБК-Украина