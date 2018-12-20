Навів жах на все відділення: у Рівному пацієнт побив медиків і вистрибнув з вікна

Відео: (YouTube/ТСН)

У міській лікарні Рівного стався шокуючий інцидент: 26-річний пацієнт кидався на лікарів, різав руки і бив плафони, хоча прибув до лікарні в адекватному стані. Про це інформують в сюжеті ТСН.

Хлопець був госпіталізований після судомного нападу. Лікарі відзначили, що стан чоловіка був адекватним та спокійним, проте ближче до вечора його ніби підмінили, що змусило медиків прив'язати хлопця до ліжка.

"Він гриз пальці, руки, гриз жалюзі, скрутився калачиком і хвилин через 10 почав вириватися", - стверджує лікар-невролог Рівненської міської лікарні Ірина Приходько. Коли це пацієнтові вдалося, він накинувся на медиків і почав їх бити. Після чого побіг в іншу палату і виліз на карниз по ту сторону вікна.

Скріншот відео: (YouTube/ТСН)

Чоловік впав з висоти четвертого поверху і вижив. Він був доставлений в реанімацію з важкою скелетною травмою, забоєм грудної клітини, переломами стегна, ліктя і тазу. Сам пацієнт стверджує, що не контролює свої емоції і не пам'ятає, що з ним сталося.

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