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Навів жах на все відділення: у Рівному пацієнт побив медиків і вистрибнув з вікна

STYLERЖиття    20.12.2018 - 08:48

Відео: (YouTube/ТСН)

У міській лікарні Рівного стався шокуючий інцидент: 26-річний пацієнт кидався на лікарів, різав руки і бив плафони, хоча прибув до лікарні в адекватному стані. Про це інформують в сюжеті ТСН.

Хлопець був госпіталізований після судомного нападу. Лікарі відзначили, що стан чоловіка був адекватним та спокійним, проте ближче до вечора його ніби підмінили, що змусило медиків прив'язати хлопця до ліжка.

"Він гриз пальці, руки, гриз жалюзі, скрутився калачиком і хвилин через 10 почав вириватися", - стверджує лікар-невролог Рівненської міської лікарні Ірина Приходько. Коли це пацієнтові вдалося, він накинувся на медиків і почав їх бити. Після чого побіг в іншу палату і виліз на карниз по ту сторону вікна.

Навів жах на все відділення: у Рівному пацієнт побив медиків і вистрибнув з вікнаСкріншот відео: (YouTube/ТСН)

Чоловік впав з висоти четвертого поверху і вижив. Він був доставлений в реанімацію з важкою скелетною травмою, забоєм грудної клітини, переломами стегна, ліктя і тазу. Сам пацієнт стверджує, що не контролює свої емоції і не пам'ятає, що з ним сталося.

Нагадаємо, що у Дніпропетровському морзі синові відмовилися віддавати тіло матері через надуманий борг.

Ми писали, що у Калуші побили бійця АТО.

А також розповідали історію пацієнта, який пережив інсульт.

 

 

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