Названо найбільш затребувані професії в Польщі

Колаж: РБК-Україна

За три роки зарплати айтішників зросли на 30%

За останні три роки в Польщі найбільшим попитом користуються фінансисти і люди, що працюють у сфері IT. Про це повідомляє місцеве видання Rzecpospolita.

Варто зазначити, що оклади айтішників у Польщі в 2018 році збільшилися до 3 565 доларів, що на 30% більше, ніж три роки тому. При цьому за рік зростання зарплати становило 6%.

Цікаво, що 26% українських програмістів, які покинули країну, знайшли нову роботу в Польщі.

В 2018 році польські банки надали фінансистам на 14% більше робочих місць, ніж в 2017 році. На другому місці по затребуваності перебувають фахівці з адміністрування (+11%).

У Польщі також зріс попит на бухгалтерів. При цьому наголошується, що мінімальна зарплата старшого бухгалтера в 2018 році в порівнянні з попереднім роком зросла на 400 доларів до 2 145 доларів.

Зарплати фінансових аналітиків і молодших аудиторів збільшилися до 2 010 доларів. Зарплати в сфері HR за останні три роки зросли на 31% до 2 840 доларів. При цьому за рік вони збільшилися на 8%.

Нагадаємо, що в Україні з початку 2019 року виріс мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Тепер українці, яким виплати призначаються з урахуванням страхового стажу та заробітної плати, будуть отримувати на 190 грн більше - 1 630 грн (раніше було 1 440 грн).

Раніше повідомлялося, що в 2019 році виплата військовослужбовцям рядового складу за контрактом першого року служби становить не менше 10 000 гривень в місяць.