Пособие по-новому: сколько получат безработные украинцы в 2019 году

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Украине произошли изменения в размере пособия по безработице

В Украине с января 2019 года увеличился минимальный размер пособия по безработице.

Так, теперь украинцы, которым выплаты назначаются с учетом страхового стажа и заработной платы, будут получать 1630 грн (ранее получали 1440 грн).

А вот для лиц, которым назначаются выплаты без учета зарплаты и страхового стажа, установлен минимальный размер в 610 грн (до этого украинцы получали 544 грн).

К слову, предыдущие изменения размера пособия по безработице были произведены в декабре 2017 года - это постановление правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы утратило силу.

Скриншот (zakon.rada.gov.ua)

Добавим, что максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (7 364 грн).

Также следует отметить, что выплаты по безработице не могут длиться более 360 дней в течение двух лет.

Напомним, что в текущем году украинцам прогнозируют глобальные проблемы на рынке труда.

При этом по данным Министерства социальной политики Украины, уровень безработицы в прошлом году снизился до 8,9%.