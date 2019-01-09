Допомога по-новому: скільки отримають безробітні українці в 2019 році

Ілюстративне фото (УНІАН)

В Україні сталися зміни в розмірі допомоги по безробіттю

В Україні з січня 2019 року збільшився мінімальний розмір допомоги по безробіттю.

Так, тепер українці, яким виплати призначаються з урахуванням страхового стажу та заробітної плати, будуть отримувати 1630 грн (раніше отримували 1440 грн).

А ось для осіб, яким призначаються виплати без урахування зарплати й страхового стажу, встановлено мінімальний розмір у 610 грн (до цього українці отримували 544 грн).

До речі, попередні зміни розміру допомоги по безробіттю були проведені в грудні 2017 року - ця постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття втратила чинність.

Скріншот (zakon.rada.gov.ua)

Додамо, що максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (7 364 грн).

Також слід зазначити, що виплати по безробіттю не можуть тривати більше 360 днів протягом двох років.

Нагадаємо, що в поточному році українцям прогнозують глобальні проблеми на ринку праці.

При цьому за даними Міністерства соціальної політики України, рівень безробіття в минулому році знизився до 8,9%.