ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Допомога по-новому: скільки отримають безробітні українці в 2019 році

STYLERЖиття    09.01.2019 - 11:01
Допомога по-новому: скільки отримають безробітні українці в 2019 році
Ілюстративне фото (УНІАН)

В Україні сталися зміни в розмірі допомоги по безробіттю

В Україні з січня 2019 року збільшився мінімальний розмір допомоги по безробіттю.

Так, тепер українці, яким виплати призначаються з урахуванням страхового стажу та заробітної плати, будуть отримувати 1630 грн (раніше отримували 1440 грн).

А ось для осіб, яким призначаються виплати без урахування зарплати й страхового стажу, встановлено мінімальний розмір у 610 грн (до цього українці отримували 544 грн).

До речі, попередні зміни розміру допомоги по безробіттю були проведені в грудні 2017 року - ця постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття втратила чинність.

Допомога по-новому: скільки отримають безробітні українці в 2019 році

Скріншот (zakon.rada.gov.ua)

Додамо, що максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (7 364 грн).

Також слід зазначити, що виплати по безробіттю не можуть тривати більше 360 днів протягом двох років.

Нагадаємо, що в поточному році українцям прогнозують глобальні проблеми на ринку праці.

При цьому за даними Міністерства соціальної політики України, рівень безробіття в минулому році знизився до 8,9%.

Держстат оприлюднив кількість безробітних за міжнародною методологію У Мінсоцполітики повідомили про зниження безробіття
Новини України безработица
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся