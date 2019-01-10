Сколько украинцы могут заработать в Польше: самые "дорогие" профессии

Коллаж: РБК-Украина

За три года зарплаты айтишников выросли на 30%

За последние три года в Польше самым большим спросом пользуются финансисты и люди, работающие в сфере IT. Об этом сообщает местное издание Rzecpospolita.

Стоит отметить, что оклады айтишников в Польше в 2018 году увеличились до 3 565 долларов, что на 30% больше, чем три года назад. При этом за год рост зарплаты составил 6%.

Интересно, что 26% украинских программистов, которые покинули страну, нашли новую работу в Польше.

В 2018 году польские банки предоставили финансистам на 14% больше рабочих мест, чем в 2017 году. На втором месте по востребованности находятся специалисты по администрированию (+11%).

В Польше также вырос спрос на бухгалтеров. При этом отмечается, что минимальная зарплата старшего бухгалтера в 2018 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 400 долларов до 2 145 долларов.

Зарплаты финансовых аналитиков и младших аудиторов увеличились до 2 010 долларов. Зарплаты в сфере HR за последние три года выросли на 31% до 2 840 долларов. При этом за год они увеличились на 8%.

Напомним, что в Украине с начала 2019 года вырос минимальный размер пособия по безработице. Теперь украинцы, которым выплаты назначаются с учетом страхового стажа и заработной платы, будут получать на 190 грн больше - 1 630 грн (ранее было 1 440 грн).

Ранее сообщалось, что в 2019 году выплата военнослужащим рядового состава по контракту первого года службы составляет не менее 10 000 гривен в месяц.