"Не було ні документів, ні телефону": медики просять впізнати потерпілу в ДТП під Києвом (фото)

Ілюстративне фото: ДТП (pixabay.com)

Постраждала перебуває у Васильківській центральній районній лікарні

Медики Васильківської центральної районної лікарні просять українців впізнати дівчину, яка постраждала в ДТП у Київській області. Про це повідомляє ТСН.

"У Васильківській центральній районній лікарні на Київщині лежить дівчина, яка потрапила туди після ДТП. Аварія сталася в ніч на 30 липня на трасі Київ-Одеса біля села Митниця", - йдеться в повідомленні.

Фото: постраждала в ДТП дівчина (tsn.ua)

За інформацією медиків, при собі у дівчини не виявилося ні документів, ні телефону. Зараз вона перебуває без свідомості у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. На вигляд їй близько 14-20 років, волосся кучеряве, русявого кольору.

Фото: постраждала в ДТП дівчина (tsn.ua)

З особливих прикмет – татуювання на лівому передпліччі.

"У Васильківській ЦРЛ просять всіх, хто має яку-небудь інформацію про постраждалу дівчину, звертатися до них по телефонам: 2-11-14 (приймальня), 2-47-52 (приймальне відділення), 2-47-60 (реанімація). Код міста 04751", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Фото: постраждала в ДТП дівчина (tsn.ua)

Нагадаємо, в Києві поет Юрій Строкань потрапив в аварію. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося, що під Києвом поїзд майже кілометр тягнув автомобіль.

Дві людини загинули. На місце події прибули медики, правоохоронці та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також ми писали про те, що в мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент смертельної ДТП з участю пасажирського автобуса і поїзда, яка сталася на Буковині 27 липня.

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