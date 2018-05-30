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"Не кажіть мамі": на момент аварії у Зайцевої не було з собою водійських прав

STYLERLIFE        30.05.2018 - 16:55
Фото: Олена Зайцева (Марієнко Андрій / УНІАН)
Фото: Олена Зайцева (Марієнко Андрій / УНІАН)

Також на відео можна почути розмови поліцейських, які говорять, що вона їхала на "червоне"

Київський райсуд Харкова продовжив судове слухання справи про ДТП, де загинули шестеро людей і ще п'ятеро постраждали. Про це передає 057.ua.

У ході засідання сторони ознайомилися з двома відеозаписами з бодикамер патрульних, які працювали на місці аварії.

Фото: Олена Зайцева на засіданні суду (057.ua)

На відео зафіксовано, як обвинувачена - Олена Зайцева, каже патрульному, що у неї немає при собі документів і їх зараз мають привезти.

"Ну забула документи, ну і що?" – сперечається друг Зайцевої з поліцейським, що можна чути на відео. Він стверджує, що зараз всі необхідні папери привезуть, так як Зайцева забула їх вдома.

Фото: Зайцева на засіданні суду (057.ua)

Поліцейський: "Значить, не можна було виїжджати".

"Не кажіть мам", – говорила Зайцева поліцейським відразу після аварії.

Також на відео можна почути розмови поліцейських.

"Вона їхала на червоний", - кажуть патрульні.

На питання журналістів, чому була без прав Зайцева, вона відвернулася і відповідати відмовилася.

Раніше повідомлялося, що повторна експертиза не знайшла в аналізах Олени Зайцевої опіатів, але первинний аналіз показав наявність опіатів у її аналізах.

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Теги: ДТП, Олена Зайцева
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