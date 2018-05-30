"Не кажіть мамі": на момент аварії у Зайцевої не було з собою водійських прав

Також на відео можна почути розмови поліцейських, які говорять, що вона їхала на "червоне"
Київський райсуд Харкова продовжив судове слухання справи про ДТП, де загинули шестеро людей і ще п'ятеро постраждали. Про це передає 057.ua.
У ході засідання сторони ознайомилися з двома відеозаписами з бодикамер патрульних, які працювали на місці аварії.
Фото: Олена Зайцева на засіданні суду (057.ua)
На відео зафіксовано, як обвинувачена - Олена Зайцева, каже патрульному, що у неї немає при собі документів і їх зараз мають привезти.
"Ну забула документи, ну і що?" – сперечається друг Зайцевої з поліцейським, що можна чути на відео. Він стверджує, що зараз всі необхідні папери привезуть, так як Зайцева забула їх вдома.
Фото: Зайцева на засіданні суду (057.ua)
Поліцейський: "Значить, не можна було виїжджати".
"Не кажіть мам", – говорила Зайцева поліцейським відразу після аварії.
Також на відео можна почути розмови поліцейських.
"Вона їхала на червоний", - кажуть патрульні.
На питання журналістів, чому була без прав Зайцева, вона відвернулася і відповідати відмовилася.
Раніше повідомлялося, що повторна експертиза не знайшла в аналізах Олени Зайцевої опіатів, але первинний аналіз показав наявність опіатів у її аналізах.
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